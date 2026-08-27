50-річний обман: жахливий хижак у фільмі "Щелепи" зовсім не був великою білою акулою (фото)

Дослідники виявили один цікавий факт: насправді на афіші до фільму "Щелепи" було зображено зовсім не велику білу акулу, а інший вид.

Трохи більше півстоліття тому, у 1975 році, на екрани вийшов трилер "Щелепи", що розповідає вигадану історію про місто, яке тероризує кровожерлива велика біла акула. Культовий постер, на якому зображено жахливого вбивцю, що піднімається з глибин під ні про що не підозрюючим плавцем, пише IFLScience.

Однак мало хто знає, що ілюстратор, який створив цей малюнок, черпав натхнення з зовсім іншого виду акул. Цей гострий ніс і зазубрені, наче голки, зуби належать екземпляру, що зберігається в іхтіологічній колекції Американського музею природної історії (AMNH). Його зібрали у 1939 році та законсервували в етанолі, а потім переправили до музею.

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Після цього було створено модель, засновану на анатомії акули, і саме це привернуло увагу відомого ілюстратора. У 1970-х роках відомий художник Роджер Кастел відвідав музей у пошуках натхнення для кіноафіші, над якою він працював для фільму "Щелепи". Ілюстратор сфотографував моделі акул, зокрема одну, виготовлену з короткоплавникової акули-мако, яка зрештою стала ключовим елементом культового постера.

За словами вчених, короткоплавникові акули-мако (Isurus oxyrinchus) далеко не такі величезні, як великі білі акули (Carcharodon carcharias); вони також здатні вбивати, але надзвичайно рідко нападають на людей. За даними Флоридського музею природної історії, вони були причетні до 10 неспровокованих нападів, один із яких закінчився летальним результатом.

Постер "Щелеп" — це неймовірне обличчя хижака, просто в основі сюжету лежить не той хижак, якого було використано Фото: чума

Водночас велика біла акула входить до "великої трійки" поряд із тигровими та бичачими акулами, які, хоч і не такі великі, але все одно можуть завдавати серйозних травм. Проте важливо зазначити, що збір даних про укуси акул — складне завдання, оскільки він залежить від ідентифікації виду жертвами, що зробити непросто, коли тебе кусають.

Схоже, велика біла акула — більш очевидний вибір для трилера. Однак те, чого бракує короткоплавниковій мако, вона здатна компенсувати швидкістю. За словами вчених, акула мако вважається найшвидшою акулою в океані й здатна розвивати швидкість до 70 кілометрів на годину під час підводного полювання.

Незважаючи на те, що короткоплавникова мако не була зіркою фільму, її популяція все одно різко скоротилася після виходу "Щелеп". Дані досліджень 2021 року показали, що з 1970-х років чисельність видів, що мешкають у відкритому океані, таких як акули мако, скоротилася на неймовірні 71%. Причиною вважається різке збільшення рибальського тиску, чи то промисел м’яса, плавників, чи то спортивна риболовля.

За словами активістки Венді Бенчлі, деякі люди, на жаль, сприйняли "Щелепи" як дозвіл на вбивство акул — наприклад, спостерігалося зростання кількості турнірів з лову акул. Режисер "Щелеп" Стівен Спілберг також відкрито висловлював своє співчуття з приводу того, як фільм вплинув на популяції акул.

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