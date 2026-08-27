50-летний обман: чудовищный хищник в фильме "Челюсти" вовсе не был большой белой акулой (фото)

Исследователи раскрыли один любопытный факт: на самом деле на постере к фильму "Челюсти" была изображена вовсе не большая белая акула, а другой вид.

Чуть более полувека тому, в 1975 году, на экраны вышел триллер "Челюсти", рассказывающий вымышленную историю о городе, который терроризирует кровожадная большая белая акула. Культовый постер, на котором изображен чудовищный убийца, поднимающийся из глубин под ничего не подозревающим пловцом, пишет IFLScience.

Однако мало кто знает, что иллюстратор, создавший это изображение, вдохновлялся совсем другим видом акул. Этот острый нос и зазубренные, как иглы, зубы принадлежат экземпляру, хранящемуся в ихтиологической коллекции Американского музея естественной истории (AMNH). Он был собран в 1939 году и законсервирован в этаноле, а затем его перенаправили в музей.

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После этого была создана модель, основанная на анатомии акулы, и именно это привлекло внимание известного иллюстратора. В 1970-х годах известный художник Роджер Кастел посетил музей в поисках вдохновения для киноплаката, над которым он работал для фильма "Челюсти". Иллюстратор сфотографировал модели акул, в том числе одну, сделанную из короткоплавниковой акулы-мако, которая в конечном итоге стала ключевым элементом культового постера.

По словам ученых, короткоплавниковые акулы-мако (Isurus oxyrinchus) далеко не так огромны, как большие белые акулы (Carcharodon carcharias), они также способны убивать, но чрезвычайно редко нападают на людей. По данным Флоридского музея естественной истории, они были замешаны в 10 неспровоцированных нападениях, одно из которых закончилось смертельным исходом.

Постер "Челюстей" — это невероятное лицо хищника, просто в основе сюжета лежит не тот хищник, который был использован Фото: Wikimedia Commons

В то же время, большая белая акула входит в "большую тройку" наряду с тигровыми и бычьими акулами, которые, не столь крупны, но все еще могут наносить серьезные травмы. Тем не менее, важно отметить, что сбор данных об укусах акул — сложная задача, поскольку он зависит от идентификации вида жертвами, что непросто сделать, когда тебя кусают.

Похоже, большая белая акула — более очевидный выбор для триллера. Однако то, чего не хватает короткоплавниковой мако, она способна компенсировать скоростью. По словам ученых, акула мако считается самой быстрой акулой в океане и способна развивать скорость до 70 километров в час во время подводной охоты.

Несмотря на то, что короткоплавниковая мако не была звездой фильма, но ее популяция все равно резко сократилась после выхода "Челюстей". Данные исследования 2021 года показали, что с 1970-х годов численность видов, обитающих в открытом океане, таких как акулы мако, сократились на невероятные 71%. Причиной считается резкое увеличение рыболовного давления, будь то промысел мяса, плавников и спортивной рыбалки.

По словам активистки Венди Бенчли, некоторые люди, увы, восприняли "Челюсти" как разрешение на убийство акул — например, наблюдался рост турниров по ловле акул. Режиссер "Челюстей" Стивен Спилберг также открыто говорил о своем сожалении по поводу того, как фильм повлиял на популяции акул.

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