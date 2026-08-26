Немає нічого святого: червоне вино підсолодять, щоб зробити його привабливішим

Нове дослідження показало суперечливі результати: додавання підсолоджувача до червоного вина робить його привабливішим для покоління Z.

Довгий час червоне вино асоціювалося з вишуканістю та урочистими вечерями, однак останніми роками червоне вино стає дедалі менш популярним серед сучасної молоді, якій цей напій здається надто сухим і терпким. Тепер, схоже, вчені запропонували суперечливе рішення цієї проблеми: червоне вино пропонують зробити солодшим, щоб привабити покоління Z, пише Daily Mail.

У ході дослідження вчені запропонували 119 молодим людям, середній вік яких становив 22 роки, скуштувати червоне вино з різним вмістом підсолоджувача ксиліту, а також необроблений варіант. Як зразок вина використовувався напій врожаю 2024 року, виготовлений із сорту Фер Серваду — червоного винограду, що росте на південному заході Франції, з якого зазвичай виробляють сухі вина.

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Результати, опубліковані в журналі Journal of Sensory Studies, показали, що зразки з вищими дозами ксиліту були значно популярнішими, ніж непідсолоджене вино. Більш солодкі варіанти вина описувалися як м’якші та фруктовіші, тоді як стандартне червоне вино найчастіше вважалося кислим, гірким і несмачним.

За словами команди з Тулузького університету, виноробна галузь зіткнулася з глобальною кризою, що супроводжується значним зниженням споживання вина. Це зниження особливо помітне у випадку червоного вина, тому винороби шукають нові способи зробити вино привабливішим.

Вчені припускають, що молоді люди з обмеженим досвідом споживання вина можуть віддавати перевагу більш солодким, фруктовим смакам, ніж ті, що, як правило, притаманні сухим червоним винам, які сьогодні переважають на ринку.

Зазначимо, що ксилітол уже широко використовується у харчовій промисловості та міститься у жувальних гумках без цукру, цукерках, шоколаді, зубних пастах та ополіскувачах для рота. Водночас вчені побоюються, що використання підсолоджувачів у вині може зіткнутися з нормативними обмеженнями в деяких країнах.

Попередні дані показали, що, хоча старше покоління віддає перевагу традиційним, престижним винам, таким як бордоські, молоді споживачі віддають перевагу солодким або ігристим винам, а також менш міцним альтернативам.

До речі, раніше дослідники виявили, що деякі з найкращих вин у світі, наприклад Піно Нуар, можуть опинитися під загрозою через зміни клімату, які спричиняють більш тривалі та масштабні посухи.

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