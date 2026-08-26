Ничего святого: красное вино подсластят, чтобы сделать его более привлекательным

Новое исследование показало спорные результаты: добавление подсластителя в красное вино делает его более привлекательным для поколения Z.

Долгое время красное вино ассоциировалось с изысканностью и зваными ужинами, однако в последние годы красное вино становится все менее популярным среди современной молодежи, которой этот напиток кажется слишком сухим и терпким. Теперь, похоже, ученые предложили спорное решение, чтобы решить проблему: красное вино предлагают сделать слаще, чтобы привлечь поколение Z, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые 119 молодым людям со средним возрастом 22 года предложили попробовать красное вино с разным содержанием подсластителя ксилита, а также необработанный вариант. В качестве образца вина использовался напиток урожая 2024 года, произведенного из сорта Фер Серваду — красного винограда, произрастающего на юго-западе Франции, из которого обычно производят сухие вина.

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Результаты, опубликованные в журнале Journal of Sensory Studies, показали, что образцы с более высокими дозами ксилита были значительно популярнее, чем не подслащенное вино. Более сладкие версии вина описывались как более мягкие и фруктовые, в то время как стандартное красное вино чаще всего считалось кислым, горьким и безвкусным.

По словам команды из Тулузского университета, винодельческая отрасль столкнулась с глобальным кризисом, сопровождающимся значительным снижением потребления вина. Это снижение особенно заметно для красного вина, а потому виноделы ищут новые способы сделать вино более привлекательным.

Ученые предполагают, что молодые люди с ограниченным опытом употребления вина могут предпочитать более сладкие, фруктовые вкусы, чем те, что, как правило, присущи сухим красным винам, преобладающим на рынке сегодня.

Отметим, что ксилитол уже широко используется в пищевой промышленности и содержится в жевательной резинке без сахара, конфетах, шоколаде, зубных пастах и ополаскивателях для рта. В то же время ученые опасаются, что использование подсластителей в вине может столкнуться с нормативными ограничениями в некоторых странах.

Предыдущие данные показали, что, хотя старшее поколение предпочитает традиционные, престижные вина, такие как бордоские, молодые потребители отдают предпочтение сладким или игристым винам, а также менее алкогольным альтернативам.

К слову, ранее исследователи обнаружили, что некоторые из лучших вин в мире, например Пино Нуар могут оказаться под угрозой из-за изменения климата, порождающего более затяжные и масштабные засухи.

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