Вціліло неймовірним чином: у Данії знайшли рідкісне поховання дівчинки-вікінга (фото)

У рідкісному похованні епохи вікінгів на заході Данії збереглися сліди одягу, які зазвичай зникають задовго до того, як археологи дістаються до могили. Фрагменти вовни та льону залишилися навколо двох металевих брошок, похованих разом із молодою дівчиною близько 1300 років тому.

Могилу виявили під час розкопок 2024 року в Сконагері поблизу Варде, де було знайдено кладовище епохи вікінгів. Ці поховання стали першими людськими могилами епохи вікінгів, знайденими в муніципалітеті Варде з 1988 року, пише Arkeonews.

Серед знахідок були різноманітні артефакти, зокрема ножі, бурштинові та скляні намистини, проте одне дитяче поховання виділялося тим, що текстиль зберігся безпосередньо на двох брошках.

Могилу виявили під час розкопок 2024 року в Сконагері поблизу Варде Фото: Arkæologi Vestjylland

Дослідники ідентифікували як вовну, так і льон. Фрагменти тканини залишилися на верхній і нижній поверхнях брошок, зберігши інформацію про їхнє розташування в могилі. Це може допомогти дослідникам встановити, чи належали різні шматки до окремих предметів одягу та як носилися кілька шарів одягу.

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Збереження пов'язане з металевими брошками. В результаті корозії утворюються мінеральні солі, які проникають у сусідній органічний матеріал і створюють невеликі ділянки, де волокна зберігаються довше.

У Сконагері реставратори з Konserveringscenter Vejle ретельно досліджують грудку ґрунту, видаляючи осад зернятко за зернятком. Спеціалістка з текстилю Лізе Редер Кнудсен вивчає тканину, тоді як збережені зуби досліджує ADBOU при Південно-Данському університеті.

Одна брошка також була відремонтована перед похованням Фото: Arkæologi Vestjylland

Дослідження може також дати відповідь на більш особисте запитання: що насправді носила ця дівчина? Брошки у формі мушлі тісно асоціюються з жіночим вбранням у Скандинавії епохи вікінгів і зазвичай пов'язані з верхнім одягом, який носили поверх іншого шару. Тканини зі Сконагера можуть стати рідкісним свідченням того, як ці шари розташовувалися в реальному похованні, а не в сучасній реконструкції.

Одна брошка також була відремонтована перед похованням. Це вказує на те, що вона вже деякий час використовувалася і могла бути давнішою річчю. Радіовуглецеве датування тканин може допомогти порівняти вік одягу з хронологією брошки. Різниця у віці підтвердила б припущення, що відремонтована прикраса була сімейною реліквією, хоча ця інтерпретація залишається недоведеною.

Дослідження вже показали, що текстиль епохи вікінгів не обмежувався природними коричневими та сірими відтінками Фото: Arkæologi Vestjylland

Знайдена тканина досліджується в рамках проєкту "Кольори текстилю епохи вікінгів", який вивчає барвники та використання кольорів у скандинавському одязі в період приблизно з 600 по 1100 рік н. е.

Дослідження вже показали, що текстиль епохи вікінгів не обмежувався природними коричневими та сірими відтінками; аналізи виявили сліди синіх, червоних, жовтих та інших, менш поширених барвників. Колір одягу зі Сконагера поки що не встановлено.

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