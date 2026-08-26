Уцелело чудесным образом: в Дании обнаружили редкое захоронение девочки-викинга (фото)

В редком захоронении эпохи викингов на западе Дании сохранились следы одежды, которые обычно исчезают задолго до того, как археологи добираются до могилы. Фрагменты шерсти и льна остались вокруг двух металлических брошей, захороненных вместе с молодой девушкой около 1300 лет назад.

Могила была обнаружена в ходе раскопок 2024 года в Сконагере недалеко от Варде, где было найдено кладбище эпохи викингов. Эти захоронения стали первыми человеческими могилами эпохи викингов, обнаруженными в муниципалитете Варде с 1988 года, пишет Arkeonews.

Среди находок были различные артефакты, в частности ножи, янтарные и стеклянные бусины, однако одно детское захоронение выделялось тем, что текстиль сохранился непосредственно на двух брошках.

Могилу обнаружили во время раскопок 2024 года в Сконагери недалеко от Варде Фото: Arkæologi Vestjylland

Исследователи определили, что это и шерсть, и лен. Фрагменты ткани остались на верхней и нижней поверхностях брошей, сохранив информацию об их расположении в могиле. Это может помочь исследователям установить, принадлежали ли различные кусочки отдельным предметам одежды и как носили несколько слоев одежды.

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Сохранность связана с металлическими брошками. В результате коррозии образуются минеральные соли, которые проникают в соседний органический материал и создают небольшие участки, где волокна сохраняются дольше.

В Сконагери реставраторы из Konserveringscenter Vejle тщательно исследуют ком земли, удаляя осадок зернышко за зернышком. Специалист по текстилю Лизе Редер Кнудсен изучает ткань, а сохранившиеся зубы исследует ADBOU при Южно-Датском университете.

Одна брошь также была отремонтирована перед захоронением Фото: Arkæologi Vestjylland

Исследование может также дать ответ на более личный вопрос: что на самом деле носила эта девушка? Броши в форме ракушки тесно ассоциируются с женской одеждой в Скандинавии эпохи викингов и обычно связаны с верхней одеждой, которую носили поверх другого слоя. Ткани из Сконагера могут стать редким свидетельством того, как эти слои располагались в реальном захоронении, а не в современной реконструкции.

Одна брошь также была отреставрирована перед захоронением. Это указывает на то, что она уже некоторое время использовалась и могла быть более древним предметом. Радиоуглеродное датирование тканей может помочь сопоставить возраст одежды с хронологией броши. Разница в возрасте подтвердила бы предположение, что отремонтированное украшение было семейной реликвией, хотя эта интерпретация остаётся недоказанной.

Исследования уже показали, что текстиль эпохи викингов не ограничивался естественными коричневыми и серыми оттенками Фото: Arkæologi Vestjylland

Найденная ткань исследуется в рамках проекта "Цвета текстиля эпохи викингов", посвященного изучению красителей и использования цветов в скандинавской одежде в период примерно с 600 по 1100 год н. э.

Исследования уже показали, что текстиль эпохи викингов не ограничивался естественными коричневыми и серыми оттенками; анализы выявили следы синих, красных, желтых и других, менее распространённых красителей. Цвет одежды из Сконагера пока не установлен.

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