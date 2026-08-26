Вчені виявили дивну зоряну систему з чотирьох зірок: таких раніше ніколи не бачили

Одна з найкомпактніших зоряних систем демонструє незвичайну поведінку. Система з чотирьох зірок створює серію затемнень, яких раніше не спостерігали.

Астрономи виявили систему з чотирьох зірок, яка створює незвичайну серію взаємних затемнень. Система TIC 433545934 складається з двох пар зірок, тісно пов’язаних між собою гравітацією, які обертаються одна навколо одної. У кожній парі зірки затьмарюють одна одну, але виявилося, що одна пара зірок також затьмарює іншу. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Космічний телескоп TESS шукає планети в інших зоряних системах за допомогою транзитного методу. Якщо біля зірки знаходиться планета, і вона проходить між цією зіркою та Землею, телескоп може фіксувати зменшення яскравості зірки. Цей метод також застосовується для виявлення подвійних зоряних систем, у яких одна зірка в парі проходить перед іншою, затьмарюючи її з точки зору спостерігача на Землі.

Відео дня

Астрономи виявили зоряну систему TIC 433545934, яка складається з чотирьох зірок у двох парах, і ці пари обертаються одна навколо одної. Під час спостереження з Землі кожна зірка може затьмарювати свого партнера, що призводить до значного зменшення яскравості. Такі пари називаються подвійними затемнювальними зірками.

Вчені з’ясували, що зірки в одній парі одночасно затьмарюють зірки в іншій парі під час спостереження з Землі. При цьому одна пара завжди затьмарює іншу, але зворотного затемнення не відбувається через орбітальні параметри чотиризіркової системи. За словами вчених, вони вперше побачили чотиризіркову систему, в якій у кожній парі зірок відбуваються взаємні затемнення, і при цьому одна пара затемнює іншу.

Згідно з дослідженням, дві пари зірок розташовані дуже близько одна до одної, а тому це одна з найкомпактніших четвірних зоряних систем серед відомих. Зірки в цих двох парах також обертаються одна навколо одної на дуже близькій відстані. При цьому їхня маса перевищує масу Сонця в 1,3–2,4 рази.

Розрахунки показують, що зоряна система TIC 433545934 існує близько 580 мільйонів років. Для порівняння: Сонце існує вже 4,6 мільярда років. Дослідження показало, що через свої маси зірки в цій системі збільшуються в розмірах і переходять до наступної фази своєї еволюції. Приблизно через 150 мільйонів років зірки збільшаться настільки, що більші зірки почнуть забирати речовину у менших зірок за допомогою гравітації. У результаті четверна зоряна система може вибухнути особливим типом наднової.

Інші новини науки