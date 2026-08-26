Ученые обнаружили странную звездную систему из четырех звезд: таких никогда раньше не видели

Одна из самых компактных звездных систем демонстрирует особенное поведение. Система из четырех звезд создает серию затмений, которых раньше не видели.

Астрономы обнаружили систему из четырех звезд, которая производит необычную серию взаимных затмений. Система TIC 433545934 состоит из двух тесно связанных друг с другом гравитацией пар звезд, которые вращаются вокруг друг друга. В каждой паре звезды затмевают друг друга, но оказалось, что и одна пара звезд также затмевает другую. Исследование опубликовано ​​на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Космический телескоп TESS ищет планеты в других звездных системах транзитным методом. Если возле звезды находится планета, и она проходит между этой звездой и Землей, телескоп может видеть уменьшение яркости звезды. Этот метод также работает для обнаружения двойных звездных систем, в которых одна звезда в паре проходит перед другой, затмевая ее с точки зрения наблюдателя на Земле.

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Астрономы обнаружили звездную систему TIC 433545934, которая состоит из четырех звезд в двух парах, и эти пары вращаются друг вокруг друга. При наблюдении с Земли каждая звезда может затмевать своего партнера, что приводит к значительному уменьшению яркости. Такие пары называются двойными затменными звездами.

Ученые выяснили, что звезды в одной паре одновременно с этим затмевает звезды в другой паре при наблюдении с Земли. При этом одна пара всегда затмевает другую, но обратного затмения не происходит из орбитальных параметров четверной звездной системы. По словам ученых, они впервые увидели четверную звездную систему, в которой в каждой паре звезд происходят взаимные затмения и при этом одна пара затмевает другую.

Согласно исследованию, две пары звезд находятся очень близко к другу, а потому это одна из самых компактных четверных звездных систем среди известных. Звезды в двух парах также вращаются вокруг друг друга на очень близком расстоянии. При этом их масса превышает массу Солнца в 1,3 – 2,4 раза.

Расчету показывают, что звездная система TIC 433545934 существует около 580 миллионов лет. Для сравнения Солнце существует уже 4,6 миллиарда лет. Исследование показало, что из-за своих масс звезды в этой системе увеличиваются в размерах и переходят к следующей фазе своей эволюции. Примерно через 150 миллионов лет звезды увеличатся настолько, что более крупные звезды начнут забирать вещество у меньших звезд с помощью гравитации. В результате четверная звездная система может взорваться особенным типом сверхновой.

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