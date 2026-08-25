Небезпека у кожному будинку: як часто насправді слід міняти рушники

Мікробіолог нарешті поставив крапку у давній суперечці про те, як часто людям слід міняти кухонні рушники. Для деяких, мабуть, це погані новини.

Від витирання пролитих рідин до протирання тарілок, кухонний рушник – незамінний предмет на будь-якій кухні. Але як часто варто міняти кухонні рушники? Користувачі Мережі, як правило, поділяються на кілька таборів: одні стверджують, що їх слід прати щодня, а інші — що рушники необхідно міняти, коли вони погано пахнуть, пише Daily Mail.

Тепер мікробіологиня з Університету Лестера докторка Прімроуз Фрістоун поставила крапку в давній суперечці про те, як часто необхідно міняти кухонні рушники. Погані новини для тих, хто не любить прання: рушники слід міняти щодня.

Попри те, що рушники можуть бути корисними для сушіння посуду та збирання пролитої рідини, проте вони надзвичайно швидко можуть стати розсадником бактерій. Якщо залишити це поза увагою, ви ризикуєте поширити небезпечні бактерії, такі як кишкова паличка та сальмонела по всіх кухонних поверхнях.

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На думку докторки Фрістоун, небезпека полягає в тому, що якщо кухонний рушник увібрав рідини з інфекційними бактеріями, а потім було використано повторно, забруднивши раніше чисту поверхню.

Водночас питання чистоти кухонних рушників розділило соціальні мережі на два табори. Є ті, хто вважає, що кухонні рушники необхідно міняти лише тоді, коли ви відчуваєте неприємний запах чи бачите плями. З іншого боку, багато користувачів вважають, що кухонні рушники слід міняти значно частіше: щодня, через день або максимум раз на три дні.

Хоча це може здатися надто трудомістким, експерти вважають, що кухонні рушники з погляду гігієни справді слід було б міняти щодня. Це тому, що ваші руки, приготовлена та сира їжа, а також сама кухня сповнені мікробів, які можуть розмножуватися всередині рушника.

Коли ви витираєте руки або прибираєте розлиту рідину, мікроби з довкілля потрапляють на кухонний рушник. Усередині бавовняних або лляних волокон бактерії знаходять ідеальне середовище для розмноження. Ба більше, якщо кухонні рушники використовуються багаторазово для витирання посуду, це може призвести до зростання бактерій завдяки вологості та поживним речовинам.

Ще одна небезпека полягає в тому, що бактерії, які можуть викликати харчове отруєння, добре розмножуються за кімнатної температури. Простіше кажучи, використовуючи забруднену ганчірку, ми можемо легко переносити бактерії безпосередньо на чистий посуд. Ось чому так важливо правильно сушити кухонні рушники між використанням.

Хоча дослідження показали, що бактерії, включаючи сальмонеллу, можуть розмножуватися на всіх кухонних рушниках, вони швидше розмножуються в тих, що залишаються зім'ятими. Дослідження також показали, що якщо рушник сушити протягом 24 годин, рівень бактерій знижується у 1000 разів, що призводить до зниження ризику зараження.

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