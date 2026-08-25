Опасность в каждом доме: как часто на самом деле следует менять кухонные полотенца

Микробиолог наконец поставил точку в давнем споре о том, как часто людям следует менять кухонные полотенца. Для некоторых, вероятно, это плохие новости.

От вытирания пролитых жидкостей до протирания тарелок, кухонное полотенце — незаменимый предмет на любой кухне. Но как часто на самом деле стоит менять кухонные полотенца? Пользователи Сети, как правило, разделяются на несколько таборов: одни утверждают, что их следует стирать каждый день, а другие — что полотенца необходимо менять, когда они начинают плохо пахнуть, пишет Daily Mail.

Теперь микробиолог из Университета Лестера, доктор Примроуз Фристоун поставила точку в давнем споре о том, как часто необходимо менять кухонные полотенца. Плохие новости для тех, кто не любит стирку: полотенца следует менять каждый день.

Відео дня

Несмотря на то, что полотенца могут быть полезны для сушки посуды и уборки пролитой жидкости, однако они чрезвычайно быстро могут стать рассадником бактерий. Если оставить это без внимания, вы рискуете распространить опасные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла, по всем кухонным поверхностям.

По мнению доктора Фристоун, опасность заключается в том, что если кухонное полотенце впитало жидкости с инфекционными бактериями, а затем было использовано повторно, загрязнив ранее чистую поверхность.

В то же время, вопрос чистоты кухонных полотенец разделил социальные сети на два лагеря. Есть те, кто считает, что кухонные полотенца необходимо менять лишь тогда, когда вы чувствуете неприятный запах или видите пятна. С другой стороны, многие пользователи считают, что кухонные полотенца следует менять значительно чаще: ежедневно, через день или максимум раз в три дня.

Хотя это может показаться слишком трудоемким, эксперты считают, что кухонные полотенца с точки зрения гигиены действительно следовало бы менять ежедневно. Это потому, что ваши руки, приготовленная и сырая пища, а также сама кухня полны микробов, которые могут размножаться внутри кухонного полотенца.

Когда вы вытираете руки или убираете пролитую жидкость, микробы из окружающей среды попадают на кухонное полотенце. Внутри хлопковых или льняных волокон бактерии находят идеальную среду для размножения. Более того, если кухонные полотенца используются многократно для вытирания посуды, это может привести к росту бактерий благодаря влажности и питательным веществам.

Еще одна опасность заключается в том, что бактерии, которые могут вызывать пищевое отравление, хорошо размножаются при комнатной температуре. Проще говоря, используя загрязненную тряпку, мы легко можем переносить бактерии непосредственно на чистую посуду. Вот почему так важно правильно сушить кухонные полотенца между использованиями.

Хотя исследования показали, что бактерии, включая сальмонеллу, могут размножаться на всех кухонных полотенцах, они быстрее размножаются в тех, которые остаются скомканными. Исследования также показали, что если полотенце сушить в течение 24 часов, уровень бактерий снижается в 1000 раз, что приводит к снижению риска заражения.

Другие новости науки