Самая крупная кувшинка в мире оказалась очень сильной: человек легко может плавать на ней (видео)

Пришло время ежегодного соревнования по взвешиванию кувшинкой — оказалось, что эти растения на самом деле могут выдерживать вес взрослого человека.

В детстве большинство людей лазали по деревьям, гадали на ромашках и плели венки, но сидел ли кто-то из них на гигантской кувшинке? В августе прошло ежегодное соревнование по взвешиванию гигантских кувшинок: сотрудники ботанических садов по всему миру облачились в болотные сапоги, чтобы побороться за победу в конкурсе, пишет IFLScience.

Конкурс на самую гигантскую кувшинку ежегодно проводится Денверским ботаническим садом и позволяет ботаническим садам по всему земному шару нагромоздить предметы на листья кувшинок, чтобы узнать, какой максимальный вес они способны выдержать.

Отметим, что в 2026 году конкурс проходит с 17 по 28 августа, в последний день организаторы объявят победителя. Суть конкурса невероятно проста: ботанические сады растят самую большую и сильную кувшинку сорта "Виктория" (Victoria), а затем проверяют, какой самый большой вес она может выдержать.

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Известно, что кувшинки рода Victoria могут достигать невероятных размеров. В 2022 году к этому роду был добавлен новый вид, благодаря чему Victoria bolivia стала самым крупным видом в мире после 177 лет ошибочной идентификации.

В 2023 году Королевский ботанические сады Кью в Великобритании стали победителем в конкурсе. В нынешнем году они представили работу ботаника-садовника Мартина Сильневса, который установил на лист кувшинки конструкцию, добавив к нему общий вес в 102 килограмма с учетом пластикового основания, болотных сапог и снаряжения.

Далее к нему присоединился другой садовник, Эйдан Пайк, однако, это оказалось слишком большой нагрузкой для листа, так как он начал впитывать воду и деформироваться. По словам самого Сильневса, ступить на лист кувшинки было невероятно захватывающе, поскольку сложно поверить, что крохотная кувшинка на самом деле может выдержать вес более 100 кг.

Другой лист был протестирован с 100 банками консервированной фасоли и достиг впечатляющей нагрузки в 81 килограмм, но позже он сломался. Отметим, что после соревнования листья кувшинки отправляют в компостную яму для переработки зеленых отходов и возвращения их в сад.

Ботанический сад Фиппса представил на конкурс экспозицию, вдохновленную "Алисой в Стране чудес", в рамках которой команда, балансируя на своей площадке с лилиями, разместила 73 килограмма, одновременно наслаждаясь послеобеденным чаем.

Победители прошлого года, сады Бок Тауэр, представили экспозицию, используя гантели и разместив впечатляющие 129 килограммов на своих листьях кувшинок.

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