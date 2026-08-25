Найден очень простой способ справиться с болью: людям следует включить музыку

Новое исследование показало, что фанаты хэви-метала могут лучше других справляться с болью.

Фестиваль Wacken Open Air считается самым тяжелым в мире фестивалем хэви-метала и ежегодно проводится на севере Германии с 1990 года, и привлекает в тихий городок любителей жанра и исполнителей со всего земного шара. Как правило, на фестиваль съезжаются более 85 000 любителей хэви-метала, но теперь он также привлек внимание и когнитивных ученых, пишет Popular Science.

По словам соавтора исследования, нейробиолога из Института когнитивных и мозговых наук имени Макса Планка в Германии Лидии Шнайдер, предыдущие исследования уже показали, что подавленный гнев оказывает наибольшее влияние на усиление болевых ощущений у пациентов с хронической болью. В новой работе ученые хотели проверить, меняется ли восприятие боли — особенно в таком музыкальном жанре, как хэви-метал, который выражает довольно много эмоций, в том числе, и гнева.

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Шнайдер с коллегой Томом Фрицом отправились на фестиваль Wacken Open Air, чтобы предложить посетителям фестиваля проверить свои силы: как долго им удастся удерживать руку и предплечье в ледяной воле. Перед погружением в холодную воду добровольцы также зафиксировали частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма с помощью ЭКГ-монитора.

В общей сложности ученые протестировали 122 добровольца, а затем сравнили их результаты с контрольной группой посетителей, прибывших до начала выступлений групп. Результаты, по словам Шнайдер, оказались неожиданными.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports и показали, что реципиенты вовсе не считали боль менее неприятной после посещения фестиваля, но сообщали, что им легче ее переносить. Напротив, посетители фестиваля смогли выдержать боль, вызванную холодом, дольше, чем контрольная группа.

Авторы исследования отмечают, что их результаты явно показывают корреляцию между агрессивной или гневной музыкой и более высокой толерантностью к боли. Исследователи утверждают, что помимо простого повышения выносливости участников мош-пита, их выводы могут оказаться полезными в клинической и терапевтической практике, особенно для пациентов, испытывающих трудности с преодолением хронической боли.

Музыка часто используется для того, чтобы вызвать позитивные чувства и расслабление, однако, когда речь заходит до выражения гнева, хэви-метал, похоже, подходит больше.

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