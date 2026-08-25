Знайдено дуже простий спосіб впоратися з болем: людям слід увімкнути музику

Нове дослідження показало, що фанати хеві-металу можуть краще за інших справлятися з болем.

Фестиваль Wacken Open Air вважається найважчим у світі фестивалем хеві-металу і щорічно проводиться на півночі Німеччини з 1990 року, і приваблює в тихе містечко любителів жанру та виконавців з усієї земної кулі. Як правило, на фестиваль з'їжджаються понад 85 тисяч любителів хеві-металу, але тепер він також привернув увагу і когнітивних учених, пише Popular Science.

За словами співавтора дослідження, нейробіолога з Інституту когнітивних та мозкових наук імені Макса Планка в Німеччині Лідії Шнайдер, попередні дослідження вже показали, що пригнічений гнів має найбільший вплив на посилення больових відчуттів у пацієнтів із хронічним болем. У новій роботі вчені хотіли перевірити, чи змінюється сприйняття болю — особливо у такому музичному жанрі, як хеві-метал, який висловлює чимало емоцій, зокрема й гніву.

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Шнайдер із колегою Томом Фріцом вирушили на фестиваль Wacken Open Air, щоб запропонувати відвідувачам фестивалю перевірити свої сили: як довго їм вдасться утримувати руку та передпліччя у крижаній волі. Перед зануренням у холодну воду добровольці також зафіксували частоту серцевих скорочень та варіабельність серцевого ритму за допомогою ЕКГ-монітора.

Загалом вчені протестували 122 добровольці, а потім порівняли їхні результати з контрольною групою відвідувачів, які прибули до початку виступів гуртів. Результати, за словами Шнайдера, виявилися несподіваними.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Scientific Reports і показали, що реципієнти зовсім не вважали біль менш неприємним після відвідування фестивалю, але повідомляли, що їм легше його переносити. Навпаки, відвідувачі фестивалю змогли витримати біль, спричинений холодом, довше, ніж контрольна група.

Автори дослідження зазначають, що їхні результати явно показують кореляцію між агресивною чи гнівною музикою та вищою толерантністю до болю. Дослідники стверджують, що крім простого підвищення витривалості учасників мош-піта, їх висновки можуть виявитися корисними в клінічній та терапевтичній практиці, особливо для пацієнтів, які мають труднощі з подоланням хронічного болю.

Музика часто використовується для того, щоб викликати позитивні почуття та розслаблення, проте, коли мова заходить до вираження гніву, хеві-метал, схоже, підходить більше.

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