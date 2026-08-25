Несподіваний поворот: у зоопарку рятують тварин за допомогою традиційної китайської методики
Дослідження показують, що лікування за допомогою акупунктури насправді може сприяти загоєнню, а також підвищує комфорт пацієнта.
Методика акупунктури прийшла до нас із традиційної китайської медицини. І тепер у новому дослідженні вчені підтвердили, що тварини, як і деякі люди, також можуть отримати користь від акупунктури, пише Popular Science.
Зоопарк ZooTampa at Lowry Park у Тампі, штат Флорида, США, використовує ветеринарне акупунктура для лікування деяких своїх тварин зі складними захворюваннями. Серед пацієнтів, які отримали лікування:
- ламантин (Trichechus manatus), на прізвисько Лінивець;
- чорнобрюха свистуча качка (Dendrocygna autumnalis), на прізвисько Ерл Грей;
- пташеня рожевої ковпиці (Platalea ajaja).
Зазначимо, що методика акупунктури включає введення дуже тонких голок через шкіру в стратегічно важливих точках тіла і найчастіше використовується для лікування болю. За словами штатного ветеринара зоопарку, Алекса Мейсона, акупунктура має широкий спектр застосування і може бути використана в різних випадках лікування тварин.
Раніше вже було доведено, що акупунктура сприяє загоєнню, збільшуючи кровотік та циркуляцію стовбурових клітин, а також підвищує комфорт пацієнтів за рахунок вивільнення ендорфінів та серотоніну. Крім того, ця методика може стимулювати нерви для покращення їх функцій, крім інших застосувань.
Це лікування є додатковою стратегією в умовах потенційно обмежених можливостей традиційних методів лікування або коли команда прагне підвищити комфорт, рухливість і прискорити загоєння тварини. Співробітники зоопарку зазначають, що акупунктура використовується як додаткова терапія, а тому, найчастіше, поєднується зі стандартною ветеринарною медициною, фізіотерапією та іншими методами.
Наприклад, 14-річна качка Ерл Грей пройшов лікування електроакупунктурою після того, як у нього раптово з'явилася слабкість у правій нозі. У ламантина, на прізвисько Лінивець, навпаки, травма лицевого нерва, що зачіпає одну з ніздрів і одне око. Його лікували як голкотерапією, і електроакупунктурою, з незначними поліпшеннями.
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