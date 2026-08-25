Несподіваний поворот: у зоопарку рятують тварин за допомогою традиційної китайської методики

Дослідження показують, що лікування за допомогою акупунктури насправді може сприяти загоєнню, а також підвищує комфорт пацієнта.

Методика акупунктури прийшла до нас із традиційної китайської медицини. І тепер у новому дослідженні вчені підтвердили, що тварини, як і деякі люди, також можуть отримати користь від акупунктури, пише Popular Science.

Зоопарк ZooTampa at Lowry Park у Тампі, штат Флорида, США, використовує ветеринарне акупунктура для лікування деяких своїх тварин зі складними захворюваннями. Серед пацієнтів, які отримали лікування:

ламантин (Trichechus manatus), на прізвисько Лінивець;

чорнобрюха свистуча качка (Dendrocygna autumnalis), на прізвисько Ерл Грей;

пташеня рожевої ковпиці (Platalea ajaja).

Зазначимо, що методика акупунктури включає введення дуже тонких голок через шкіру в стратегічно важливих точках тіла і найчастіше використовується для лікування болю. За словами штатного ветеринара зоопарку, Алекса Мейсона, акупунктура має широкий спектр застосування і може бути використана в різних випадках лікування тварин.

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Раніше вже було доведено, що акупунктура сприяє загоєнню, збільшуючи кровотік та циркуляцію стовбурових клітин, а також підвищує комфорт пацієнтів за рахунок вивільнення ендорфінів та серотоніну. Крім того, ця методика може стимулювати нерви для покращення їх функцій, крім інших застосувань.

Ерл Грей почав лікування після того, як у нього з'явилася слабкість у правій нозі Фото: ZooTampa

Це лікування є додатковою стратегією в умовах потенційно обмежених можливостей традиційних методів лікування або коли команда прагне підвищити комфорт, рухливість і прискорити загоєння тварини. Співробітники зоопарку зазначають, що акупунктура використовується як додаткова терапія, а тому, найчастіше, поєднується зі стандартною ветеринарною медициною, фізіотерапією та іншими методами.

Наприклад, 14-річна качка Ерл Грей пройшов лікування електроакупунктурою після того, як у нього раптово з'явилася слабкість у правій нозі. У ламантина, на прізвисько Лінивець, навпаки, травма лицевого нерва, що зачіпає одну з ніздрів і одне око. Його лікували як голкотерапією, і електроакупунктурою, з незначними поліпшеннями.

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