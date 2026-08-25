Неожиданный поворот: в зоопарке спасают животных с помощью китайской традиционной методики

Исследования показывают, что лечение с помощью иглоукалывания на самом деле может способствовать заживлению, а также повышает комфорт пациента.

Методика иглоукалывания пришла к нам из традиционной китайской медицины. И теперь в новом исследовании ученые подтвердили, что животные, как и некоторые люди, также могут получить пользу от иглоукалывания, пишет Popular Science.

Зоопарк ZooTampa at Lowry Park в Тампе, штат Флорида, США, использует ветеринарное иглоукалывание для лечения некоторых своих животных со сложными заболеваниями. Среди пациентов, получивших лечение:

ламантин (Trichechus manatus), по кличке Ленивец;

чернобрюхая свистящая утка (Dendrocygna autumnalis), по кличке Эрл Грей;

птенец розовой колпицы (Platalea ajaja).

Отметим, что методика иглоукалывания включает в себя введение очень тонких игл через кожу в стратегически важных точках тела и чаще всего используется для лечения боли. По словам штатного ветеринара зоопарка, Алекса Мейсона, иглоукалывания имеет широкий спектр применения и может быть использовано в различных случаях лечения животных.

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Ранее уже было доказано, что иглоукалывание способствует заживлению, увеличивая кровоток и циркуляцию стволовых клеток, а также повышает комфорт пациентов за счет высвобождения эндорфинов и серотонина. Кроме того, эта методика может стимулировать нервы для улучшения их функций, помимо других применений.

Эрл Грей начал лечение после того, как у него появилась слабость в правой ноге Фото: ZooTampa

Это лечение представляет собой дополнительную стратегию в условиях потенциально ограниченных возможностей традиционных методов лечения или когда команда стремится повысить комфорт, подвижность и ускорить заживление животного. Сотрудники зоопарка отмечают, что иглоукалывание используется в качестве дополнительной терапии, а потому, чаще всего, сочетается со стандартной ветеринарной медициной, физиотерапией и другими методами.

Например, 14-летняя утка Эрл Грей прошел лечение электроакупунктурой после того, как у него внезапно появилась слабость в правой ноге. У ламантина, по кличке Ленивец, напротив, травма лицевого нерва, затрагивающая одну из ноздрей и один глаз. Его лечили как иглотерапией, так и электроакупунктурой, с незначительными улучшениями.

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