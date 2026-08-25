Найбільше латаття у світі виявилося дуже сильним: людина легко може плавати на ньому (відео)

Настав час щорічного змагання зі зважування лататтям — виявилося, що ці рослини насправді можуть витримувати вагу дорослої людини.

У дитинстві більшість людей лазили по деревах, ворожили на ромашках і плели вінки, але чи хтось із них сидів на гігантській лататті? У серпні відбулося щорічне змагання із зважування гігантських латаття: співробітники ботанічних садів по всьому світу одягнулися в болотяні чоботи, щоб поборотися за перемогу в конкурсі, пише IFLScience.

Конкурс на саму гігантську латаття щорічно проводиться Денверським ботанічним садом і дозволяє ботанічним садам по всій земній кулі нагромадити предмети на листя латаття, щоб дізнатися, яку максимальну вагу вони здатні витримати.

Зазначимо, що у 2026 році конкурс відбувається з 17 по 28 серпня, в останній день організатори оголосять переможця. Суть конкурсу неймовірно проста: ботанічні сади вирощують найбільше і найсильніше латаття сорту "Вікторія" (Victoria), а потім перевіряють, яку найбільшу вагу вона може витримати.

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Відомо, що латаття роду Victoria можуть досягати неймовірних розмірів. У 2022 році до цього роду було додано новий вигляд, завдяки чому Victoria bolivia стала найбільшим видом у світі після 177 років помилкової ідентифікації.

У 2023 році Королівські ботанічні сади К'ю у Великій Британії стали переможцем у конкурсі. Нинішнього року вони представили роботу ботаніка-садівника Мартіна Сильневса, який встановив на лист латаття конструкцію, додавши до нього загальну вагу в 102 кілограми з урахуванням пластикової основи, болотяних чобіт та спорядження.

Далі до нього приєднався інший садівник, Ейдан Пайк, однак, це виявилося надто великим навантаженням для аркуша, оскільки він почав убирати воду і деформуватися. За словами самого Сильневса, ступити на лист латаття було неймовірно захоплююче, оскільки складно повірити, що крихітна латаття насправді може витримати вагу понад 100 кг.

Інший лист був протестований зі 100 банками консервованої квасолі і досяг вражаючого навантаження 81 кілограм, але пізніше він зламався. Зазначимо, що після змагання листя латаття відправляють у компостну яму для переробки зелених відходів та повернення їх у сад.

Ботанічний сад Фіппса представив на конкурс експозицію, натхненну "Алісою в Країні чудес", в рамках якої команда, балансуючи на своєму майданчику з ліліями, розмістила 73 кілограми, водночас насолоджуючись післяобіднім чаєм.

Переможці минулого року, сади Бок Тауер, представили експозицію, використовуючи гантелі і розмістивши вражаючі 129 кілограмів на своєму листі латаття.

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