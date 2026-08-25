Старейшему в мире выращенному в лаборатории человеческому мозгу — 7 лет: фиксирует течение времени

Исследователи заявляют, что старейшему в мире искусственно выращенный человеческий мозг достиг семилетнего возраста. Более того, ученые считают этот мозг, вероятно, зафиксировал течение времени.

Старейшему в мире человеческому мозгу, выращенному в лаборатории, исполнилось 7 лет. Они представляют собой крошечные комочки ткани человеческого мозга размером с горошину, известные как органоиды, выращенные непосредственно из стволовых клеток, пишет Daily Mail.

Как правило, органоиды живут в лаборатории не более нескольких месяцев, а предыдущий рекордсмен искусственного мозга достиг чуть менее двух лет. Но теперь результаты нового исследования, опубликованного в журнале Nature, указывают, что ученым удалось побить этот рекорд: выращенный в лаборатории мозг побил этот рекорд и даже более, команда считает, что мозгу удалось зафиксировать течение времени.

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Наблюдения показывают, что эти скопления клеток мозга стареют удивительно похоже на клетки нашего мозга. Удивительно, но авторы также считают, что клетки мозга, вероятно, сохраняют память об уже пройденных этапах развития.

Отметим, что результаты вовсе не означают, что органоиды обладают памятью в том виде, в каком смысле мы ее понимаем — например, способностью вспоминать такие события, как день рождения. Вместо этого, как утверждают исследователи, прошлое органоидов "запечатлено" в них на клеточном уровне.

Ученые отмечают, что мозговые органоиды имеют гораздо более простую структуру, чем настоящий человеческий мозг, не получая никаких сенсорных сигналов из внешнего мира. По этим причинам ученые в целом согласны с тем, что они не способны к сознанию, мышлению, самосознанию или каким-либо другим высшим функциям мозга.

Исследователи утверждают, что эти скопления мозговой ткани, известные как органоиды, "зафиксировали течение времени" Фото: Nature

С другой стороны, эти структуры имитируют настоящий человеческий мозг, а потому представляют собой ценную биологическую модель для понимания развития мозга и заболеваний. Проблема для исследователей заключается в том, что большинство органоидов существуют всего несколько месяцев, однако нашему мозгу для полного развития требуется не менее 20 лет.

В новом исследовании ученые описали жизнеспособность группы органоидов в течение семи лет, используя специальную методику, разработанную для обеспечения оптимальных условий роста. Далее органоиды были проанализированы с помощью трех разработанных генетических часов, что позволило ученым приблизительно определить биологический возраст клеток. Данные указывают, что клетки органоидов старели примерно так же, как клетки настоящего мозга. Более того, они сохранили всю нормальную клеточную память всего процесса развития.

Это открытие важно, поскольку более ранние исследования уже начали использовать органоиды в качестве модели для тестирования болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и травм спинного мозга.

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