Найстарішому у світі вирощеному в лабораторії людському мозку — 7 років: фіксує плинність часу

Дослідники заявляють, що найстарішому у світі штучно вирощений людський мозок досяг семирічного віку. Більше того, вчені вважають цей мозок, ймовірно, зафіксував плинність часу.

Найстарішому у світі людському мозку, вирощеному в лабораторії, виповнилося 7 років. Вони є крихітними грудочками тканини людського мозку розміром з горошину, відомі як органоїди, вирощені безпосередньо зі стовбурових клітин, пише Daily Mail.

Як правило, органоїди живуть у лабораторії не більше кількох місяців, а попередній рекордсмен штучного мозку досяг трохи менше двох років. Але тепер результати нового дослідження, опублікованого в журналі Nature, вказують, що вченим вдалося побити цей рекорд: вирощений у лабораторії мозок побив цей рекорд і навіть більше команда вважає, що мозку вдалося зафіксувати плинність часу.

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Спостереження показують, що ці скупчення клітин мозку старіють напрочуд схоже на клітини нашого мозку. Дивно, але автори також вважають, що клітини мозку, ймовірно, зберігають пам'ять про вже пройдені етапи розвитку.

Зазначимо, що результати зовсім не означають, що органоїди мають пам'ять у тому вигляді, в якому сенсі ми її розуміємо — наприклад, здатністю згадувати такі події, як день народження. Натомість, як стверджують дослідники, минуле органоїдів "зафіксовано" в них на клітинному рівні.

Вчені відзначають, що мозкові органоїди мають набагато простішу структуру, ніж справжній людський мозок, не отримуючи жодних сенсорних сигналів із зовнішнього світу. З цих причин вчені в цілому згодні з тим, що вони не здатні до свідомості, мислення, самосвідомості або будь-яких інших вищих функцій мозку.

Дослідники стверджують, що ці скупчення мозкової тканини, відомі як органоїди, "зафіксували протягом часу" Фото: vaccine-1

З іншого боку, ці структури імітують справжній людський мозок, а тому є цінною біологічною моделью для розуміння розвитку мозку та захворювань. Проблема для дослідників полягає в тому, що більшість органоїдів існують лише кілька місяців, проте нашому мозку для повного розвитку потрібно не менше 20 років.

У новому дослідженні вчені описали життєздатність групи органоїдів протягом семи років, використовуючи спеціальну методику, розроблену для забезпечення оптимальних умов зростання. Далі органоїди були проаналізовані за допомогою трьох розроблених генетичних годинників, що дозволило вченим приблизно визначити біологічний вік клітин. Дані вказують, що клітини органоїдів старіли приблизно так, як клітини справжнього мозку. Понад те, вони зберегли всю нормальну клітинну пам'ять всього процесу розвитку.

Це відкриття важливо, оскільки більш ранні дослідження вже почали використовувати органоїди як модель для тестування хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона та травм спинного мозку.

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