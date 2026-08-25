Вагою 1800 кг і 7 м завдовжки: найгрізніший крокодил у світі легко перекусив би шию носорога (фото)

Стародавні гігантські родичі крокодила важили стільки ж, скільки і автомобіль, і полювали на ссавця розміром з носорога.

Крокодили — одні з найнебезпечніших хижаків сучасності, але їхні давні родичі змушують сучасних крокодилів здаватися не такими вже й небезпечними. Втім, на це знадобився деякий час: з моменту появи крокодилоподібних понад 200 мільйонів років тому вони пройшли довгий шлях від невинного вегетаріанства та форми, схожої на кішку, до одного з найгрізніших хижаків Землі, пише Science Alert.

У якийсь проміжок часу еволюція породила зовсім божевільні різновиди, які керували своїми екосистемами. Йдеться про холоднокровного крокодила (Purussaurus neivensis), який передував кайманам — цей вид досягав 7 метрів у довжину і важив близько 1800 кілограмів, що можна порівняти з вагою середнього авто.

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Одне з чотирьох представлених копалин: череп P. platignathus зі слідом проколу, ймовірно залишеним P. neivensis Фото: University of Helsinki

Вперше цей вид був описаний вченими у 1941 році та отримав назву на честь прилеглої річки Пурус. Вчені вважають, що в період між 23 і 5,3 мільйонами років тому вид був вищим хижаком Південної Америки в міоцені.

У новому дослідженні вченим також вдалося реконструювати хижацьку тактику та здатність дробити кістки древніх крокодилоподібних, проаналізувавши моторошні копалини знахідки в пустелі Ла-Татакоа, на території сучасної Колумбії. Ці знахідки включали частини черепа, стегнову кістку і дві нижні щелепи, що належать трьом різним типам копитних — як правило, травоїдним ссавцям.

Судячи з розміру та формі слідів укусів, ці нещасні копитні, мабуть, служили їжею для стародавніх предків крокодилів. Цікаво, що травоїдні жертви були неймовірно великими істотами — вага деяких з них могла досягати більше тонни. Вони також мали значні риси, такі як ноги, схожі на стовбури дерев, ікла і тіло, як у носорогів.

За словами першого автора дослідження, палеонтолога хребетних з університету Хельсінкі Оскара Вілсона, частота слідів на тілах жертв вказує на те, що пуруссаври, ймовірно, були важливими хижаками в цих тропічних регіонах.

Реконструкція атаки Purussarus neivensis на Pericotoxodon platignathus Фото: University of Helsinki

Відомо, що до Великого американського біотичного обміну, під час якого відбулася масштабна міграція тварин між Північною та Південною Америкою (подібно до континентального обміну покемонами), інші хижаки були широко поширені. Наприклад, пуруссаври ділили своє довкілля з грізними хижаками, включаючи жахливо величезних змій-констрикторів із сімейства Madtsoiidae.

Цікаво, що сучасні дані підтверджують схильність крокодилів до полювання на величезний видобуток. Наприклад, морські крокодили (Crocodylus porosus), найбільші з крокодилів, що нині живуть, можуть досягати ваги близько 1200 кілограмів. Відомо, що вони можуть полювати на домашніх коней та бугаїв, і навіть диких водяних буйволів в Австралії.

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