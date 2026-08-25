Весом 1800 кг и 7 м в длину: самый грозный крокодил в мире легко перекусил бы шею носорога (фото)

Древние гигантские родственники крокодила весили столько же, сколько и автомобиль, и охотились на млекопитающим размером с носорога.

Крокодилы — одни из самых опасных хищников современности, но их древние родственники заставляют современных крокодилов казаться не такими уж опасными. Впрочем, на это потребовалось некоторое время: с момента появления крокодилообразных более 200 миллионов лет назад они прошли долгий путь от безобидного вегетарианства и формы, похожей на кошку, до одного из самых грозных хищников Земли, пишет Science Alert.

В какой-то промежуток времени эволюция породила совершенно безумные разновидности, которые правили своими экосистемами. Речь о хладнокровном крокодиле (Purussaurus neivensis), который предшествовал кайманам — этот вид достигал 7 метров в длину и весил около 1800 килограммов, что сопоставимо с весом среднего авто.

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Одно из четырех представленных ископаемых свидетельств: череп P. platignathus со следом прокола, предположительно оставленным P. neivensis Фото: University of Helsinki

Впервые этот вид был описан учеными в 1941 году и получил название в честь близлежащей реки Пурус. Ученые полагают, что в период между 23 и 5,3 миллиона лет назад вид являлся высших хищником Южной Америки в миоцене.

В новом исследовании ученым также удалось реконструировать хищническую тактику и способность дробить кости древних крокодилообразных, проанализировав жуткие ископаемые находки в пустыне Ла-Татакоа, на территории современной Колумбии. Эти находки включали части черепа, бедренную кость и две нижние челюсти, принадлежащие трем различным типам копытных — как правило, травоядным млекопитающих.

Судя по размеру и форме следов укусов, эти несчастные копытные, вероятно, служили пищей для древних предков крокодилов. Любопытно, что травоядные жертвы были невероятно крупными существа — вес некоторых из них мог достигать более тонны. Они также обладали внушительными чертами, такими как ноги, похожие на стволы деревьев, клыки и тело, как у носорогов.

По словам первого автора исследования, палеонтолога позвоночных из Хельсинского университета Оскара Уилсона, частота следов на телах жертв указывает на то, что пуруссавры, вероятно, были важными хищниками в этих тропических регионах.

Реконструкция атаки Purussarus neivensis на Pericotoxodon platignathus Фото: University of Helsinki

Известно, что до Великого американского биотического обмена, в ходе которого произошла масштабная миграция животных между Северной и Южной Америкой (подобно континентальному обмену покемонами), другие хищники были широко распространены. Например, пуруссавры делили свою среду обитания с грозными хищниками, включая чудовищно огромных змей-констрикторов из семейства Madtsoiidae.

Любопытно, что современные данные подтверждают склонность крокодилов к охоте на гигантскую добычу. Например, морские крокодилы (Crocodylus porosus), самые крупные из ныне живущих крокодилов, могут достигать веса около 1200 килограммов. Известно, что они могут охотиться на домашних лошадей и быков, и даже диких водяных буйволов в Австралии.

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