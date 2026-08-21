Гончарі бронзової доби першими в історії створили бренд: він проіснував понад 1000 років (фото)

У недавньому дослідженні вчені вивчили розписані керамічні вироби віком 3200 років — вони стали першим у світі популярним "брендом".

Гончарі бронзової доби на північному заході Аравії, ймовірно, створили перший в історії стародавній бренд за тисячі років до розвитку маркетингової індустрії в тому вигляді, в якому ми її знаємо сьогодні. Ці стандартизовані вироби, що зародилися в оазі Курайя в Саудівській Аравії, вперше з’явилися 3200 років тому і продовжували користуватися попитом серед покупців з-за кордону понад 1000 років, пише IFLScience.

Цей стародавній бренд широко відомий як розписана кераміка Курайя (QPW) і вирізняється характерним двоколірним візерунком та зображеннями тварин і людських ритуалів. Відомо, що ця кераміка виготовлялася в централізованій печі в оазісі й, ймовірно, була створена близько 3600 років тому. Втім, знадобилося ще чотири століття, перш ніж кераміка почала набувати рис справжнього бренду.

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За словами Марти Лучіані з Віденського університету, розписана кераміка Курайя нагадує сучасні уявлення про бренди, маючи візуальну ідентичність, матеріальну однорідність, технологічну спадкоємність, централізоване виробництво, експортний оборот, місцевими імітаціями, цілеспрямованим комерційним охопленням та культурною репутацією.

Оаза Курайя у її сучасному вигляді Фото: Qurayyah Joint Archaeological Project

Однак це був перший в історії бренд у докапіталістичному світі, тому географічний охоплення та реклама відрізнялися від сучасних. У новому дослідженні вчені провели технологічний, петрографічний та геохімічний аналіз десятків фрагментів кераміки QPW із печі в Кураї. Результати показали, що бренд використовував високо стандартизований спосіб виробництва. Крім того, аналіз показав, що виробники використовували узгоджені матеріали та дизайн окремих виробів

Вченим також вдалося підтвердити, що кераміка з Курайї відповідає кераміці, знайденій в інших стародавніх місцях, розташованих за сотні кілометрів від місця виготовлення. Більше того, припускається, що виробництво QPW було навмисно збільшено з метою експорту бренду за кордон. Крім того, по всьому регіону були виявлені підробки, що свідчить про широку популярність бренду.

За словами дослідників, кераміка QPW виготовлялася аж до VI століття до нашої ери — аж до пізньої залізної доби — що свідчить про неймовірну довговічність стародавнього бренду.

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