Гончары бронзового века первыми в истории создали бренд: просуществовал более 1000 лет (фото)

В недавнем исследовании ученые изучили расписные керамические изделия возрастом 3200 лет — они стали первым в мире востребованным "брендом".

Гончары бронзового века на северо-западе Аравии, вероятно, создали первый в истории древний бренд за тысячи лет до развития маркетинговой индустрии в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. Эти стандартизированные изделия, зародившиеся в оазисе Курайя в Саудовской Аравии, впервые появились 3200 лет назад и продолжали пользоваться спросом у покупателей из-за рубежа более 1000 лет, пишет IFLScience.

Древний бренд широко известен как расписная керамика Курайя (QPW) и отличается характерным двухцветным рисунком и изображениями животных и человеческих ритуалов. Известно, что эта керамика производилась в централизованной печи в оазисе и, вероятно, была создана около 3600 лет назад. Впрочем, потребовалось еще четыре столетия. Прежде чем керамика начала приобретать черты настоящего бренда.

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По словам Марты Лучиани из Венского университета, расписная керамика Курайя напоминает современные представления о брендах, обладая визуальной идентичностью, материальной однородностью, технологической преемственностью, централизованным производством, экспортным оборотом, местными имитациями, целенаправленным коммерческим охватом и культурной репутацией.

Оазис Курайя в его современном виде Фото: Qurayyah Joint Archaeological Project

Однако это был первый в истории бренд в докапиталистическом мире, поэтому географический охват и реклама отличались от современных. В новом исследовании ученые провели технологический, петрографический и геохимический анализ десятков фрагментов керамики QPW из печи в Курайе. Результаты показали, что бренд использовал высоко стандартизированный способ производства. Кроме того, анализ показал, что производители использовали согласованные материалы и дизайн отдельных изделий

Ученым также удалось подтвердить, что керамика из Курайи соответствует керамике, найденной в других древних местах, расположенных в сотнях километров от места изготовления. Более того, предполагается, что производство QPW было преднамеренно увеличено с целью экспорта бренда за границу. Кроме того, по всему региону были обнаружены подделки, что свидетельствует о широкой популярности бренда.

По словам исследователей, керамика QPW производилась до 6века до нашей эры — вплоть до позднего железного века — что свидетельствует о невероятной долговечности древнего бренда.

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