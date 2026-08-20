Вонючий лед и сон на крыше: как люди спасались от жары до появления кондиционеров (фото)

В прошлом людям приходилось проявлять невероятную изобретательность, чтобы спастись от жары, по крайней мере, до того, как были изобретены вентиляторы и кондиционеры.

Последние несколько лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений: в результате Европа столкнулась с продолжительными волнами жары, а рекордно жаркие дни уже унесли жизни около 25 000 человек. И это еще не все — ученые предупреждают, что нас ждут новые волны жары, пишет Popular Science.

Сотни лет назад люди также сталкивались с невероятно жаркими днями, но им приходилось быть невероятно изобретательными, чтобы и пережить, поскольку современные электрические кондиционеры появились только в 1902 году. Более того, потребовалось еще полвека, чтобы эта технология стала повсеместной и доступной для большинства. Но как люди справлялись с жарой до появления кондиционеров?

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На фотографии изображена группа детей, облизывающих большие куски льда на тротуаре перед продуктовым магазином Фото: The Library of Congress

По словам исследователей, в отсутствие широко распространенных кондиционеров американцы, например, были вынуждены полагаться на развитую инфраструктуру транспортировки льда. Эта транснациональная и трансатлантическая сеть зародилась в начале 1800-х годов и существовала до 1930-х годов, когда механическое охлаждение и холодильные установки стали более доступными.

Огромные глыбы льда, добытые на замерзших озерах на северо-востоке США, распиливали ручными пилами и другими инструментами, а затем перевозили в изолированные склады, где их хранили в течение нескольких месяцев. Далее конные перевозки транспортировали эти ледяные глыбы по всей стране, а для доставки американского льда даже строились специальные суда.

Впрочем, транспортировка твердого льда в особенно жаркие периоды не была абсолютно надежной. Некоторые истории утверждают, что к моменту прибытия в пункт назначения груз льда мог терять до двух третей своего первоначального веса. Эта огромная неэффективность и значительные трудозатраты принесли льду, доставленному транспортом, прозвище "белое золото" — для сравнения, в середине 19 века цена льда была в 10 раз выше говядины.

Качество льда также не всегда соответствовало тому, к чему привыкли люди в современном мире. Загрязняющие вещества из озер, где добывался лед, часто задерживались внутри блоков, а лошади иногда оставляли на них навоз во время транспортировки. В результате лед часто источал не самый приятный запах.

Американцы, которые могли себе это позволить, регулярно заказывали доставку больших ледяных блоков "ледяными разносчиками". Любопытно, что эти доставщики льда часто были привлекательными, а потому становились источником зависти для неуверенных в себе мужей. Чаще всего люди помещали лед в холодильник, чтобы охлаждать скоропортящиеся продукты. Однако порой люди также использовали лед иным способом: размещали огромные ледяные блоки на землю и садились на них, обмахиваясь прохладным воздухом, испаряющимся с блока.

Мужчины доставляют лед на повозках, запряженных лошадьми Фото: The Library of Congress

Охлаждение ледяными напитками и мороженым до сих пор является популярным во всем мире, но в эпоху до кондиционеров к ним относились еще с большим почтением. Например, статистика National Geographic свидетельствует о том, что в 1922 году американцы потребили около 325 миллионов галлонов мороженого. Замороженное лакомство было настолько популярным, что крупные производители алкоголя во время сухого закона начали производить мороженое.

Некоторые дети любят мороженое, чтобы охладиться Фото: The Library of Congress

Несмотря на то, что электрические вентиляторы и кондиционеры относительно новые изобретения, ручные вентиляторы, напротив, существуют уже несколько тысяч лет, по крайней мере, со времен Древнего Египта. Конструкции вентиляторов эволюционировали с годами как по размеру, так и по стилю, некоторые из них были настолько большими, что для их работы требовались слуги.

Отметим, что первые ручные вентиляторы появились в США в начале 1800-х годов, но они, увы, не были самым эффективными. Благодаря своей дешевой конструкции их часто раздавали бесплатно на больших собраниях и мероприятиях, таких как церковные службы или политические митинги.

Еще одним способом охладиться является адаптация привычек к временам года. Хотя сегодня многие люди вносят небольшие изменения в свой гардероб в зависимости от времени года, в прошлом это различие было гораздо более выраженным. В летние месяцы люди отдавали предпочтение легким натуральным тканям — например, льну.

В таких переполненных городах, как Нью-Йорк, люди вынуждены были спать на крышах, чтобы хоть немного согреться Фото: The Library of Congress

Жители густонаселенных городов часто пытались спастись от жары, проводя больше времени на крышах, где они могли наслаждаться свежим воздухом. Увы, это было небезопасно — на рассвете часто находили тела людей, которые скатились с крыши, когда заснули. Другие, не имевшие доступа на крышу, сидели, а иногда и спали на пожарных лестницах, чтобы спастись от невыносимой жары.

Открывающиеся окна тоже очень помогали, но это, казалось бы, простое решение на самом деле не было таким уж жизнеспособным до середины XIX века. До этого времени производство стекла было дорогим — простыми словами, стеклянные окна были доступны далеко не всем. Когда производство стекла стало более распространенным в XIX веке благодаря индустриализации, архитекторы начали размещать окна по обеим сторонам комнат, чтобы обеспечить сквозное проветривание.

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