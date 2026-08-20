Не знают, что такое недосып: почему некоторые люди спят по 4 часа в сутки и чувствуют себя хорошо

Исследователи наконец-то нашли ответ на один из самых давних вопросов: почему одним людям достаточно всего 4 часа сна в сутки, а другие не могут отдохнуть и за 7 часов.

Долгое время считалось, что количество часов сна человека регулируется взаимодействием циркадных ритмов и механизмов гомеостаза сна, а не генетикой. Например, некоторые люди спят меньше, чем другие, просыпаются без будильника и чувствуют себя прекрасно весь день, но теперь ученые обнаружили, что это не совсем так, пишет Earth.com.

Новые исследования показывают, что эта удивительная особенность на самом деле передается по наследству, а исследование 2019 года показало, что наиболее вероятным объяснением считается изменение всего одной буквы в одном гене. Еще более любопытным оказалось то, что поиски этой буквы в общей популяции показали, что люди, несущие ее, на самом деле спали обычные 7 часов.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron и предоставляют на примере одной семьи и мышей, генетически модифицированных для внесения того же изменения. Впрочем, по словам авторов исследования Ин-Хуэя Фу и Луиса Птачека из Института нейронаук Вейля при Калифорнийском университете, ни один из этих факторов, впрочем, в конечном итоге не определяет, как поведет себя случайно выбранный незнакомец.

Еще в 2009 году Фу с коллегами связали короткий сон с геном DEC2, а спустя 10 лет они изучили людей, страдающих коротким сном, в трех поколениях, и ни у одного из них не было мутаций DEC2. Однако сравнение этих родственников выявило одно редкое различие в гене ADRB1, который кодирует рецепторный белок, и в мутированной версии один строительный блок был заменен другим.

Этот рецептор лучше известен за пределами мозга. Адреналин воздействует на него в сердце, и сердце бьется быстрее, поэтому бета-блокаторы, препараты, которые блокируют рецептор, назначаются при проблемах с сердцем. Эти же препараты связаны с трудностями засыпания и поддержания сна. Лабораторные исследования показали, что мутированный рецептор разрушался быстрее, чем стандартная версия, и посылал более слабый сигнал при активации. В обширной базе данных последовательностей генов человека это явление встречалось примерно 4 раза на каждые 100 000.

Отметим, что главным критерием человека с коротким сном является потребность в сне менее 6,5 часов в сутки сохраняется в течение всей жизни. В следующем эксперименте эти же изменения были внесены в гены мышей. В результате эти мыши спали примерно на 55 минут меньше в сутки, чем обычные мыши, и теряли этот сон в темное время суток, когда мыши обычно бодрствуют и двигаются.

Оказалось, что рецептор необычайно распространен в одном участке ствола головного мозга, в области, называемой дорсальным мостом. Клетки там активно работали, пока мыши бодрствовали и во время фазы быстрого сна, а затем затихали во время глубокого сна. Исследователи предполагают, что мутация облегчает активацию системы бодрствования, поэтому сон заканчивается раньше.

В последующих исследования ученые сообщили об открытии DEC2 в 2009 году, ADRB1 и NPSR1 в 2019 году, GRM1 после этого и SIK3 в 2025 году. В общей сложности уже открыто пять генов связанных с более коротким сном, и их количество продолжает расти. Простыми словами, вероятно, существует несколько "счастливых" генов, которые позволяют людям спать меньше.

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