Настоящий магнит для кошек: почему животные тянутся к некоторым людям, а других избегают

Исследователи провели эксперимент, чтобы понять, почему некоторые люди действуют на кошек как магнит — животные буквально тянутся к ним и беспрекословно доверяют.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, но нам все еще мало известно о том, почему животные ведут себя так или иначе. Большинство владельцев кошек замечали, что существуют люди, которые буквально действуют на питомцев как магнит — животные тянутся к ним и всегда готовы взаимодействовать, пишет Science Focus.

В чем тут дело и можно ли заставить любую кошку мгновенно полюбить вас? Несмотря на свою репутацию отшельников, многие кошки действительно предпочитают находиться рядом с людьми. В недавнем исследовании ученые изучили 50 кошек, живущих в семье или приюте — результаты показали, что большинство из ни предпочли человеческое общество еде и игрушкам.

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Другие исследования также показали, что кошки также обладают сложной обонятельной системой и могут различать запах своего хозяина и незнакомых людей. Результаты показали, что во время исследования запаха хозяина и незнакомцев, кошки дольше изучают запах незнакомцев. Это говорит о том, что они могут распознавать знакомых людей по сенсорным сигналам.

Ученые также выяснили, что кошки, вероятно, могут улавливать запахи, связанные с человеческими эмоциями. В другом исследовании ученые показывали кошкам мазки пота, взятые у людей, когда те чувствовали себя счастливыми, испуганными, напряженными или нейтральными. По словам исследователей, кошки не оценили пугающий запах — прижимали уши, виляли хвостом, напрягались и отступали.

В то же время кошки охотнее приближались к людям, которые вели себя определенным образом. В другом исследовании ученые наблюдали за тем, что происходило, когда 119 людям разрешалось взаимодействовать с кошками в приюте для животных. Результаты показывают, что люди, которые были более невротичными, как правило, взаимодействовали более контролирующим образом и менее восприимчивыми к сигналам кошек. Впрочем, не все кошки одинаковы — они различаются по характеру, что также влияет на их отношение к людям.

Например, в исследовании 2022 году людям предложили посидеть в кошачьем кафе или приюте для животных и провести два чудесных часа с кошками. Исследователи наблюдали за поведением кошек и анализировали их образцы мочи. Команда обнаружила, что коты с более низким уровнем тестостерона и коты, которые жили с людьми с юного возраста, были более дружелюбны. Это говорит о том, что, по крайней мере у котов, гормоны и ранний жизненный опыт играют большую роль в том, будут ли они приближаться к человеку или нет.

Проще говоря, исследования показывают, что магнит для кошек — это навык, который можно развить, если научиться взаимодействовать с подходящей кошкой и относиться к ней с уважением.

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