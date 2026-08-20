Справжній магніт для котів: чому тварини тягнуться до деяких людей, а інших уникають

Дослідники провели експеримент, щоб з’ясувати, чому деякі люди притягують котів, наче магніт — тварини буквально тягнуться до них і беззаперечно довіряють їм.

Люди та коти тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але нам досі мало відомо про те, чому тварини поводяться так чи інакше. Більшість власників котів помічали, що є люди, які буквально діють на улюбленців як магніт — тварини тягнуться до них і завжди готові взаємодіяти, пише Science Focus.

У чому ж тут справа і чи можна змусити будь-яку кішку миттєво полюбити вас? Незважаючи на свою репутацію відлюдників, багато кішок дійсно воліють перебувати поруч із людьми. У недавньому дослідженні вчені вивчили 50 кішок, які живуть у сім’ї або притулку — результати показали, що більшість із них віддали перевагу людському товариству над їжею та іграшками.

Відео дня

Інші дослідження також показали, що кішки мають складну нюхову систему і можуть розрізняти запах свого господаря та незнайомих людей. Результати показали, що під час вивчення запаху господаря та незнайомців кішки довше вивчають запах незнайомців. Це свідчить про те, що вони можуть розпізнавати знайомих людей за сенсорними сигналами.

Вчені також з’ясували, що кішки, ймовірно, здатні вловлювати запахи, пов’язані з людськими емоціями. В іншому дослідженні вчені показували кішкам мазки поту, взяті у людей, коли ті відчували себе щасливими, наляканими, напруженими або нейтральними. За словами дослідників, кішки не сприйняли страшний запах — притискали вуха, виляли хвостом, напружувалися й відступали.

Водночас кішки охочіше наближалися до людей, які поводилися певним чином. В іншому дослідженні вчені спостерігали за тим, що відбувалося, коли 119 людям дозволяли взаємодіяти з кішками у притулку для тварин. Результати показують, що люди, які були більш невротичними, як правило, взаємодіяли більш контрольовано та були менш сприйнятливими до сигналів котів. Втім, не всі кішки однакові — вони відрізняються за характером, що також впливає на їхнє ставлення до людей.

Наприклад, у дослідженні 2022 року людям запропонували посидіти в котячому кафе або притулку для тварин і провести дві чудові години з котами. Дослідники спостерігали за поведінкою котів і аналізували їхні зразки сечі. Команда виявила, що коти з нижчим рівнем тестостерону та коти, які жили з людьми з юного віку, були більш доброзичливими. Це свідчить про те, що, принаймні у котів, гормони та ранній життєвий досвід відіграють велику роль у тому, чи будуть вони наближатися до людини, чи ні.

Простіше кажучи, дослідження показують, що здатність приваблювати котів — це навичка, яку можна розвинути, якщо навчитися взаємодіяти з відповідним котом і ставитися до нього з повагою.

Інші новини науки