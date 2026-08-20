Гігантські тунці несподівано повернулися до Північного моря: хижаків тут не бачили понад 90 років

Величезні блакитні тунці вперше за останні 90 років були помічені в Північному морі — вчені вважають, що хижаки повернулися через зміни клімату.

Вперше за 90 років у Північному морі було виловлено блакитного тунця вагою близько 340 кілограмів — гігантський хижак, виловлений у гавані Вітбі, вважається першим блакитним тунцем, виявленим у цих водах з 1939 року, пише Daily Mail.

Блакитні тунці вважаються одними з найбільших риб в океані й здатні розвивати максимальну швидкість близько 70 кілометрів на годину. Як правило, тунці мешкають у помірних водах Атлантичного океану та Середземного моря. Однак останніми роками вчені помітили, що цей вид у величезних кількостях повернувся у води Південного Заходу. Тепер, як свідчать останні новини, блакитні тунці, схоже, повернулися й у води Північного моря, де раніше їх не спостерігали майже сто років.

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Вчені не знають напевно, чому блакитні тунці повернулися у води Північного моря, але припускають, що це може бути пов’язано зі змінами клімату та підвищенням температури океану. Дослідники зазначають, що підвищення температури морської води та частіші хвилі спеки роблять води Великої Британії дедалі сприятливішими для цієї риби.

Дані Метеорологічного управління Великої Британії свідчать, що 2025 рік став рекордним: умови морської спеки зберігалися понад три чверті року. Аналогічні події були зафіксовані також у 2022 та 2023 роках, а в 2026 році температура морської води знову значно перевищила середній рівень.

За словами провідної авторки дослідження, Грейс МакНіколас із Трініті-коледжу в Дубліні, вона разом із колегами зосередилася на дослідженні поширення блакитного тунця. Результати вказують на те, що популяція, схоже, переміщується далі на північ, ніж очікувалося раніше. Вчені вважають, що це пов’язано з потеплінням океану.

Найбільший з усіх коли-небудь виловлених атлантичних блакитних тунців, виловлений у Вітбі в 1933 році, важив вражаючі 386 кг Фото: BNPS

Нещодавні дослідження Ексетерського університету показали, що блакитний тунець, виловлений у водах навколо Великої Британії, значною мірою харчувався дрібною жирною рибою, зокрема анчоусами, сардинами та шпротами. Простіше кажучи, велика кількість риби у британських водах забезпечує тунцям багате джерело їжі, що змушує їх повертатися у води, де тунці не зустрічалися останні 90 років.

За словами екологині з Ексетерського університету Люсі Хоукс, блакитні тунці, ймовірно, завжди мешкали у британських водах, однак через надмірний вилов популяція цих риб різко скоротилася. Приблизно до середини 1950-х — 1960-х років його запаси практично вичерпалися, і його більше не бачили біля узбережжя Йоркширу.

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