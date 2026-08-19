Морські вчені шоковані: дельфіни демонструють небачену раніше здатність (фото)

У недавньому дослідженні вчені виявили, що ссавці навчають один одного полювати способом, який раніше ніколи не спостерігався серед тварин уздовж східного узбережжя Австралії.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й для одних із найрозумніших ссавців у світі — дельфінів. За десятиліття спостережень вчені дізналися багато нового про життя цих ссавців, але тепер вони виявили, що дельфіни демонструють дивну поведінку, якої раніше не спостерігалося, пише Daily Mail.

Команда з Університету Саншайн-Кост в Австралії зняла відео, на якому дельфіни-афаліни використовують великі мушлі як відра, щоб виловлювати рибу та їсти її. Більше того, дослідники спостерігали, як дитинча одного з дельфінів підняло мушлю та скопіювало новий хитрий мисливський прийом своєї матері. Зазначимо, що раніше такого ще ніколи не спостерігалося вздовж східного узбережжя Австралії.

Відео дня

Така поведінка, відома як "виловлювання риби з раковини" Фото: University of the Sunshine Coast

Дельфінів, які використовують інструменти, було помічено під час лову риби вздовж східного узбережжя Австралії як у липні, так і в жовтні 2025 року, що свідчить дослідникам про те, що така поведінка є стійкою, а не випадковою. До речі, єдиний інший випадок, коли вчені зафіксували, як дельфіни підбирають порожню мушлю, щоб вичерпувати нею здобич, стався майже два десятиліття тому в затоці Шарк-Бей на західному узбережжі Австралії. Однак раніше вченим ніколи не вдавалося зняти таку поведінку ссавців.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Алексіс Левенгуд, спостереження показують, що дельфіни на протилежних сторонах Австралії навчилися використовувати знаряддя праці абсолютно однаково, незалежно один від одного.

Автори зазначають, що знімки молодого дельфіна на прізвисько Бентлі, який наслідує свою матір, Мазераті, також є новаторськими, оскільки доводять, що ссавці не просто наслідують своїх родичів в океані, а й переймають риси своїх батьків.

У США ніколи не спостерігалося, щоб дельфіни так активно використовували мушлі Фото: University of the Sunshine Coast

У 2025 році вчені зафіксували два випадки безпосереднього спостереження під час експедиції вздовж східного узбережжя Австралії. 6 липня доросла самка на прізвисько Стіві Нікс кілька разів підняла з води велику порожню мушлю, маніпулюючи нею ротом. Втім, у той момент вчені не змогли розгледіти, чи вдалося самці зловити здобич.

1 жовтня вчені спостерігали, як самка дельфіна на прізвисько Мазераті підняла мушлю на поверхню, поки вчені здійснювали зйомку. Було помічено, як дельфін вичерпував із мушлі щонайменше одну рибу, кидав мушлю й гнався за рибою. Ще цікавішим виявилося те, що дитинча самки, Бентлі, потім підняло ту саму мушлю, тримало її так само і плеснуло по поверхні води — усередині мушлі виявилася риба.

Автори зазначають, що отримані відеозаписи, по суті, є першим в історії доказом материнської соціальної передачі. Було помічено, як дельфін вичерпував із мушлі щонайменше одну рибу, кидав мушлю й гнався за рибою.

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