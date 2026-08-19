Найнебезпечніша риба в історії Землі: важила 10 кг, але кусала сильніше за мегалодона (фото)

Стародавня скам’янілість допомогла вченим простежити еволюційний шлях зубів піраній, гострих як бритва, — виявилося, що вони мають один із найпотужніших укусів у світі.

У 2009 році дослідники описали унікальну скам’янілість стародавньої риби, яка мешкала в Південній Америці від 8 до 10 мільйонів років тому — цей вид отримав назву Megapiranha paranensis. Результати дослідження дозволили пролити світло на еволюційний шлях розвитку гострих, як бритва, зубів у піраній, пише IFLScience.

Скам’янілість являла собою фрагмент щелепної кістки, який було вперше виявлено у 1900-х роках у геологічному утворенні Парана в Аргентині. Лише через 80 років скам’янілість потрапила до рук палеонтолога Альберто Чіоне з Музею Ла-Плати, який став співавтором дослідження.

Вчені дослідили скам’янілість і визначили її як верхню щелепу з трьома незвично великими зубами — вважається, що їх було сім. Розташовані зигзагом, зуби мегапіраньї виглядали як проміжний візерунок, що пов’язує хижих піраній з їхніми родичами, які харчуються зовсім іншими продуктами.

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За словами Василя Дахдула з Національного центру еволюційного синтезу в Північній Кароліні, у сучасних піраній зуби розташовані в один ряд. Водночас у родичів піраній, які, як правило, є травоїдними рибами, зуби розташовані у два ряди. На думку співавтора дослідження Джона Лундбега, складається враження, що зуби риб просто мігрують із другого ряду до першого.

Окам"янілі зуби та верхня щелепа Megapiranha paranensis Фото: Shutterstock

Як наслідок, зубний ряд ставить стародавню мегапіранью між сучасними піраньями та паку — рибою, відомою в інтернеті своїми "людськими зубами". Автори зазначають, що точні розміри мегапіраньї надзвичайно складно визначити, оскільки вченим доступні лише окремі фрагменти. У ранній роботі припускалося, що ці риби могли досягати більше метра в довжину і важити стільки ж, скільки людина. У пізнішому дослідженні вчені встановили, що довжина мегапіраній становила близько 0,7 метра, а їхня вага не перевищувала 10 кілограмів. Втім, вчені досі не можуть визначити точні розміри стародавньої риби.

Що відомо напевно: стародавні мегапіраньї мали надзвичайно сильний укус порівняно з розмірами тіла. У дослідженні 2012 року вчені використали відому силу укусу, зафіксовану у двох диких чорних піраній (Serrasalmus rhombeus), яку поєднали з моделюванням. Це дозволило реконструювати силу укусу кількох вимерлих і сучасних хижих риб.

Результати дослідження показали, що сила укусу мегапіраньї становить від 1240 до 4749 ньютонів — цього достатньо, щоб роздробити кістку. За словами вчених, сила укусу мегапіраньї порівнянна із силою укусу великої білої акули вагою 400 кілограмів. Коли дослідники скоригували свою модель з урахуванням специфічної механіки щелеп, розрахункова сила укусу підскочила до рівня великої білої акули вагою 3000 кілограмів. Тобто, мегалодона.

Що стосується сучасних риб, чорна піранья продемонструвала найбільшу силу укусу серед кісткових риб — 320 ньютонів, що майже втричі перевищує силу укусу американського алігатора.

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