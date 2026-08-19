100 років тому російський біолог намагався схрестити людину та шимпанзе: все закінчилося погано

У 1926 році вчений зробив спробу створити першого в історії гібрида людини та мавпи, намагаючись довести, що всі живі істоти зовсім не були створені божественною силою.

Теорія еволюції Дарвіна на основі природного відбору була опублікована в середині 19 століття і кинула виклик поширеному переконанню, що всі живі істоти були створені божественною силою. Релігійні критики визнали цю ідею блюзнірською, а на початку 20 століття суспільні дебати про еволюцію досягли апогею, пише Popular Science.

На тлі цих дискусій російський біолог Ілля Іванов у середині 1920-х років зробив спробу схрестити людину та шимпанзе. Він вважав, що створення першого в світі гібрида людини та мавпи могло б продемонструвати біологічну спадкоємність між двома видами. Цей процес відомий вченим як міжвидова гібридизація.

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Ілля Іванов розробив метод штучного запліднення домашніх тварин і намагався створити гібрид людини та шимпанзе Фото: Public Domain

Втім, згодом експерти запропонували кілька складних і вельми тривожних пояснень діяльності російського біолога. Припускалося, що він сподівався використати експерименти як антирелігійну пропаганду для атеїстичного Радянського Союзу. Ще одна теорія припускала, що таким чином вчений сподівався створити першого в історії біологічно трансформованого "нового радянського людини". Втім, справжні мотиви Іванова досі невідомі.

Суперечлива діяльність біолога розпочалася у Французькій Гвінеї. У 1926 році Іванов разом зі своїм сином відвідав цю країну, щоб зловити кількох живих дорослих шимпанзе для експериментів. Далі вчений запліднив самок шимпанзе людською спермою. Більше того, в якийсь момент Іванов нібито також хотів запліднити кількох жінок спермою мавп без їхньої згоди, але французька влада запобігла цьому.

У 1926 році (приблизно через 20 років після того, як було зроблено цю фотографію) біолог Ілля Іванов вирушив до Гвінеї, де відловив шимпанзе та штучно запліднив їх людською спермою Фото: Public Domain

Жоден з експериментів не увінчався успіхом, тому він повернувся до СРСР із двома десятками шимпанзе, проте в живих залишилися лише четверо з них. З "розплідника" приматів біля Чорного моря Іванов вирушив на пошуки п’яти жінок, які дали згоду на запліднення спермою мавпи з дозволу радянських чиновників. На той час, коли він знайшов добровольців, залишилася лише одна мавпа — орангутан, а сам експеримент не відбувся.

У 1930 році Іванов був заарештований і засланий за політичними звинуваченнями, що не були пов’язані з його експериментами, і його спроби міжвидової гібридизації припинилися.

За словами еволюційного біолога та експерта з міжвидової гібридизації з Гарвардського університету Джеймса Маллета, спроби Іванова створити людино-мавпу є вкрай неетичними. Експерт також зазначає, що гібрид людини та шимпанзе теоретично є можливим, однак вкрай малоймовірним, з огляду на приблизно 6 мільйонів років еволюційного розходження між видами.

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