100 лет назад российский биолог пытался скрестить человека и шимпанзе: закончилось плохо
В 1926 году ученый предпринял попытку создать первого в истории гибрида человека и обезьяны, пытаясь доказать, что все живые существа вовсе не были созданы божественной силой.
Теория эволюции Дарвина путем естественного отбора была опубликована в середине 19 века и бросила вызов распространенному убеждению, что все живые существа были созданы божественной силой. Религиозные критики сочли эту идею кощунственной, а к началу 20 века общественные дебаты об эволюции достигли апогея, пишет Popular Science.
На фон этих дискуссий российский биолог Илья Иванов в середине 1920-х годов предпринял попытку скрестить человека и шимпанзе. Он считал, что создание первого в мире гибрида человека и обезьяны могло бы продемонстрировать биологическую преемственность между двумя видами. Этот процесс известен ученым как межвидовая гибридизация.
Впрочем, позже эксперты предложили несколько сложных и весьма тревожных объяснений работы российского биолога. Предполагалось, что он надеялся использовать эксперименты в качестве антирелигиозной пропаганды для атеистического Советского Союза. Еще одна теория предполагала, что таким образом ученый надеялся создать первого в истории биологически трансформированного "нового советского человека". Впрочем, истинные мотивы Иванова до сих пор неизвестны.
Спорная работа биолога началась во Французской Гвинее. В 1926 году Иванов вместе со своим сыном посетил страну, чтобы поймать несколько живых взрослых шимпанзе для экспериментов. Далее ученый оплодотворил самок шимпанзе человеческой спермой. Более того, в какой-то момент Иванов якобы также хотел оплодотворить несколько женщин спермой обезьян без их согласия, но французские власти предотвратили это.
Ни один из экспериментов не увенчался успехом, а потому он вернулся в СССР с двумя десятками шимпанзе, однако в живых остались лишь четверо из них. Из приматного "питомника" у Черного моря Иванов отправился на поиски пяти женщин, давших согласие на оплодотворение спермой обезьяны, с разрешения советских чиновников. К тому времени, когда он нашел добровольцев, осталась только одна обезьяна — орангутан, а сам эксперимент не состоялся.
В 1930 году Иванов был арестован и сослан по политическим обвинениям, не связанным с его экспериментами, и его попытки межвидовой гибридизации прекратились.
По словам эволюционного биолога и эксперта по межвидовой гибридизации из Гарвардского университета Джеймса Маллета, попытки Иванова создать человеко-обезьяну являются глубоко неэтичными. Эксперт также отмечает, что гибрид человека и шимпанзе теоретически является возможным, однако крайне маловероятен, учитывая примерно 6 миллионов лет эволюционного расхождения между видами.
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