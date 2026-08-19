Морские ученые шокированы: дельфины демонстрируют невиданную ранее способность (фото)

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что млекопитающие обучают друг друга охоте способом, который ранее никогда не наблюдался среди животных вдоль восточного побережья Австралии.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и одних из самых умных млекопитающих в мире — дельфинов. За десятилетия наблюдений ученые многое узнали о жизни этих млекопитающих, но теперь ученые обнаружили, что дельфины демонстрируют странное поведение, которое ранее не наблюдалось, пишет Daily Mail.

Команда из Университета Саншайн-Кост в Австралии засняли видео, на котором дельфины-афалины используют большие раковины в качестве ведра, чтобы вылавливать рыбу и поедать ее. Более того, исследователи наблюдали, как детеныш одного из дельфинов поднял раковину и скопировал новый хитрый охотничий прием своей матери. Отметим, что ранее такое наблюдение никогда не наблюдалось вдоль восточного побережья Австралии.

Відео дня

Такое поведение, известное как "вылавливание рыбы из раковины" Фото: University of the Sunshine Coast

Дельфины, использующие инструменты, были замечены за ловлей рыбы вдоль восточного побережья Австралии как в июле, так и в октябре 2025 года, что показывает исследователям, что это поведение устойчиво, а не случайно. К слову, единственный другой случай, когда ученые зафиксировали, как дельфины подбирают пустую раковину, чтобы вычерпывать ею добычу, произошел почти два десятилетия назад в заливе Шарк-Бей на западном побережье Австралии. Однако ранее ученым никогда не удавалось заснять такое поведение млекопитающих.

По словам ведущего автора исследования, доктора Алексис Левенгуд, наблюдения показывают, что дельфины на противоположных сторонах Австралии научились использовать орудия труда совершенно одинаково, независимо друг от друга.

Авторы отмечают, что изображения молодого дельфина по кличке Бентли, копирующего свою мать, Мазерати, также являются новаторскими, поскольку доказывают, что млекопитающие не просто копируют своих сородичей в океане, но также перенимают черты своих родителей.

В США никогда не наблюдалось, чтобы дельфины так активно использовали раковины Фото: University of the Sunshine Coast

В 2025 году ученые запечатлели два прямых наблюдения во время экспедиции вдоль восточного побережья Австралии. 6 июля взрослая самка по кличке Стиви Никс несколько раз подняла из воды большую пустую раковину, манипулируя ею ртом. Впрочем, в тот момент ученые не смогли разглядеть, удалось ли самке поймать добычу.

1 октября ученые наблюдали, как самка дельфина по кличке Мазерати подняла раковину на поверхность, пока ученые проводили запись. Было замечено, как дельфин вычерпывал из раковины как минимум одну рыбу, бросал раковину и гнался за рыбой. Еще более любопытным оказалось то, что детеныш самки, Бентли, затем поднял ту же раковину, держал ее тем же способом и шлепнул по поверхности воды — внутри раковины оказалась рыба.

Авторы отмечают, что полученные видеозаписи, по сути, являются первым в истории доказательством материнской социальной передачи. Было замечено, как дельфин вычерпывал из раковины как минимум одну рыбу, бросал раковину и гнался за рыбой.

Другие новости науки