Самая грозная рыба в истории Земли: весила 10 кг, но кусала сильнее мегаладона (фото)

Древняя окаменелость помогла ученым проследить эволюционный путь острых как бритва зубов у пираний — оказалось, они обладают одними из самых сильных укусов в мире.

В 2009 году исследователи описали уникальную окаменелость древней рыбы, обитавшей в Южной Америке от 8 до 10 миллионов лет назад — вид получил название Megapiranha paranensis. Результаты исследования позволили пролить свет на эволюционный путь развития острых как бритва зубов у пираний, пишет IFLScience.

Окаменелость представляла собой фрагмент челюстной кости, изначально обнаруженный в 1900-х годах в геологическом образовании Парана в Аргентине. Лишь спустя 80 лет окаменелость попала в руки палеонтолога Альберто Чионе из Музея Ла-Платы, который стал соавтором исследования.

Ученые изучили окаменелость и идентифицировали ее как верхнюю челюсть с тремя необычно большими зубами — считается, что их было семь. Расположенные зигзагом, зубы мегапираньи выглядели как промежуточный узор, связывающий хищных пираний с их родственниками, питающимися совершенно другими продуктами.

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По словам Васила Дахдула из Национального центра эволюционного синтеза в Северной Каролине, у современных пираний зубы расположены в один ряд. В то же время у родственников пираний, которые, как правило, являются травоядными рыбами, зубы расположены в два ряда. По мнению соавтора исследования Джона Лундбега, создается впечатление, что зубы рыб попросту мигрируют из второго ряда в первый.

Окаменелые зубы и верхняя челюсть Megapiranha paranensis Фото: Shutterstock

В результате, зубной ряд ставит древнюю мегапиранью между современными пираньями и паку — рыбой, известной в интернете своими "человеческими зубами". Авторы отмечают, что точные размеры мегапираньи чрезвычайно сложно определить, поскольку ученым доступны лишь отдельные фрагменты. В ранней работе предполагалось, что эти рыбы могли достигать более метра в длину и весить столько же, сколько человек. В более позднем исследовании ученые установили, что длина мегапираний составляла около 0,7 метра, а их вес не превышал 10 килограммов. Впрочем, ученые все еще не могут определить точные размеры древней рыбы.

Что известно наверняка: древние мегапираньи обладали чрезвычайно сильным укусом относительно размеров тела. В исследовании 2012 года ученые использовали известную силу укуса, зафиксированную у двух диких черных пираний (Serrasalmus rhombeus), которую объединили с моделирование. Это позволило реконструировать силу укуса нескольких вымерших и ныне живущих хищных рыб.

Результаты исследования показали, что сила укуса мегапираньи составляет от 1240 до 4749 ньютонов — этого достаточно, чтобы раздробить кость. По словам ученых, сила укуса мегапираньи сопоставима с силой укуса большой белой акулы весом 400 килограммов. Когда исследователи скорректировали свою модель с учетом специфической механики челюстей, расчетная сила укуса подскочила до уровня большой белой акулы весом 3000 килограммов. То есть, мегалодон.

Что касается современных рыб, черная пиранья продемонстрировала самую большую силу укуса среди костистых рыб — 320 ньютонов, что почти втрое больше силы укуса американского аллигатора.

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