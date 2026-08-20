Найбільша у світі тварина, що світиться, ховається в океані: грізний хижак завдовжки 1,8 м

Вчені розповіли про найбільшу у світі хребетну тварину, що світиться, яка використовує свої незвичайні здібності для полювання в океані.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, але найнезвичайніші з них, як правило, мешкають у глибинах океану, куди не проникає сонячне світло, пише IFLScience

У найглибших частинах океану досить темно, тому деякі види розвинули власні способи випромінювання світла. Ці здібності можуть використовуватися для приманювання здобичі, залучення партнера або навіть просто для невеликого виступу. Але вчені виявили, що найбільше у світі хребетне, що світиться, акула-повітряний змій, використовує своє черево, що світиться, щоб стати ефективнішим хижаком.

Акули-повітряні змії (Dalatias licha) — найбільші у світі хребетні,які світяться і досягають близько 1,8 метра в довжину. Шкіра акули містить мільйони фотофорів, або світловипромінювальних органів, які розташовані по всьому її череві, плавцях і боках і створюють світіння всього тіла. Як правило, більшість видів у глибоководних районах світяться знизу, щоб приховати свої силуети та замаскуватися від хижаків, які можуть підкрастися знизу.

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Втім, стратегія акули-повітряного змія дещо відрізняється — по суті, акули прагнуть злитися з верхнім світлом, щоб їх було складніше помітити під час полювання. Щоб перевірити цю теорію, вчені дослідили 8 живих акул-повітряних зміїв, виловлених як прилов, і помістили їх у затемнені резервуари.

Це дозволило дослідникам виміряти яскравість шкіри акул і порівняти її з яскравістю світла на глибині від 480 до 540 метрів, де акули зазвичай мешкають. Результати показали, що світіння акул відповідало інтенсивності низхідного світла, що надходило з поверхні води на глибині, де їх було виловлено. Також було виявлено, що найдовші пікові довжини хвиль випромінювання, зареєстровані серед біолюмінесцентних акул, були скоріше зеленими, ніж темно-синіми.

Вчені не знають напевно, але припускають, що це може допомогти акулі злитися з плаваючими частинками, що містять хлорофіл, які можуть обертатися навколо неї. Однак важливим є не лише яскравість світіння, а й кут його поширення. За словами вчених, у тварин, які ховаються від хижаків, світіння має відповідати низхідному світловому полю у всіх кутових напрямках. Однак у хижаків, таких як акула-повітряний змій, що прагне атакувати здобич зверху, їй достатньо вертикального кута випромінювання світла, щоб приховати свій силует.

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