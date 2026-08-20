Самое крупное светящееся животное в мире скрывается в океане: грозный хищник 1,8 м в длину

Ученые рассказали о самом крупном в мире светящемся позвоночном, которое использует свои необычные навыки для охоты в океане.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, но самые необычные из них, как правило, обитают в глубинах океане, куда не проникает солнечный свет, пишет IFLScience

В самых глубоких частях океана довольно темно, а потому некоторые виды разработали свои собственные способы излучать свет. Эти способности могут использоваться для приманивания добычи, привлечения партнера или даже просто для небольшого представления. Но ученые обнаружили, что самое крупное светящееся позвоночное в мире, акула-воздушный змей, использует свое светящееся брюхо, чтобы стать более эффективным хищником.

Відео дня

Акулы-воздушные змеи (Dalatias licha) — самые крупные в мире светящиеся позвоночные, достигающие около 1,8 метра в длину. Кожа акулы содержит миллионы фотофоров, или светоизлучающих органов, которые расположены по всему ее брюху, плавникам и бокам и создают свечение всего тела. Как правило, большинство видов в глубоководных районах светятся снизу , чтобы скрыть свои силуэты и замаскироваться от хищников, которые могут подкрасться снизу.

Впрочем, стратегия акулы-воздушного змея несколько отличается — по сути, акулы стремятся слиться с верхним светом, чтобы ее было сложнее заметить во время охоты. Для проверки этой теории ученые изучили 8 живых акул-воздушных змеев, пойманных в качестве прилова, и поместили их в затемненные резервуары.

Это позволило исследователям измерить яркость кожи акул и сравнить ее с яркостью света на глубине от 480 до 540 метров, где акулы обычно обитают. Результаты показали, что свечение акулы соответствовало интенсивности нисходящего света, идущего с поверхности воды на глубине, где они были пойманы. Также было обнаружено, что самые длинные пиковые длины волн излучения, зарегистрированные среди биолюминесцентных акул, были скорее зелеными, чем темно-синими.

Ученые не знают наверняка, но предполагают, что это может помочь акуле слиться с плавающими частицами, содержащими хлорофилл, которые могут вращаться вокруг нее. Однако важна не только яркость свечения, но и угол его распространения. По словам ученых, у животных, которые скрываются от хищников, свечение требует соответствия нисходящему световому полю во всех угловых направлениях. Однако у хищников, таких как акула-воздушный змей стремится атаковать добычу сверху, ей достаточно вертикального угла излучения света, чтобы скрыть свой силуэт.

Другие новости науки