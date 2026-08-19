Ученые воскрешают лягушку, вымершую почти полвека тому: похоже, у них получается

"Проект Лазаря" заявил о невероятном прорыве в области воскрешения давно утраченных видов — удалось добиться репликации "мертвой" ДНК.

Еще в 2013 году ученые заявили об успешном восстановлении генома вымершей австралийской лягушки. Вид Rheobatrachus silus считается уникальным существом, поскольку это единственное животное на Земле, практикующее вынашивание икры в желудке и рождение потомства через рот, пишет IFLScience.

Большинство лягушек, как известно, производят потомство посредством внешнего оплодотворения: самки откладывают икру в воду, а самцы выпускают сперму, порой сжимая ее в амплексусе. Однако Rheobatrachus silus идут дальше — они проглатывают икру, а затем желудок функционирует как матка, пока полностью сформированные детеныши не будут готовы выпрыгнуть изо рта лягушки.

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По слова ученых, это то, чего не может сделать ни одно другое живое существо. Впрочем, в прошлом был еще один пример такого поведения у лягушек: близкородственный вид, названный R. Vitellinus. Представители этого вида обитали в Австралии, однако вид полностью исчез всего через год после своего обнаружения, в 1984 году. R. silus была описана в 1973 году, но к 1981 году она уже вымерла в дикой природе. Затем, в 1983 году, умерли последние особи, содержавшиеся в неволе.

Оба уникальных вида лягушек стали жертвами хитридиевого грибка — патогенной угрозы, распространение которой связывают с деятельностью человека. Позже ученые задумались над тем, чтобы возродить утраченные виды — таким образом лягушка R. Silus стала объектом "проекта Лазаря", целью которого является воскрешение видов.

К счастью, у исследователей было секретное оружие: лягушка, замороженная на 40 лет. В течение 5 лет ученые использовали метод переноса ядер соматических клеток (SCNT) для переноса ядер клеток вымершей лягушки в яйцеклетки ее дальнего родственника: большой полосатой лягушки Mixophyes fasciolatus.

Иллюстрация старых добрых времен, когда R. silus рожала детенышей в своей среде обитания в тропическом лесу рядом с вымершей южной дневной лягушкой (Taudactylus diurnus) и находящимся под угрозой исчезновения ракообразным Euastacus hystricosus Фото: Peter Schouten

По словам эксперта по лягушкам профессора Майкла Махони из Университета Ньюкасла, образец находится в очень хорошем состоянии, что позволило ученым провести сотни экспериментов по переносу ядер соматических клеток, чтобы вывести одного головастика. В результате ученым удалось получить эмбрионы на очень ранней стадии развития и подтвердить, что они содержат ядерную ДНК Rheobatrachus. Проще говоря, ученым удалось добиться репликации "мертвой" ДНК.

Впрочем, не обошлось без препятствий. Основная проблема заключается в том, что клетки, полученные учеными, были взяты из туши, замороженной более 40 лет назад. Впрочем, это намного лучше. Чем любой материал, зафиксированный в спирте или формалине.

Отметим, что "Проекту Лазаря" не удалось вернуть к жизни давно утраченную лягушку, вынашивающую икру в желудке, команда не теряет надежды.

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