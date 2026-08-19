Вчені відроджують жабу, яка вимерла майже півстоліття тому: схоже, у них це виходить

"Проект Лазаря" повідомив про неймовірний прорив у сфері відродження давно вимерлих видів — вдалося досягти реплікації "мертвої" ДНК.

Ще у 2013 році вчені повідомили про успішне відновлення геному вимерлої австралійської жаби. Вид Rheobatrachus silus вважається унікальною істотою, оскільки це єдина тварина на Землі, яка виношує ікру в шлунку та народжує потомство через рот, пише IFLScience.

Як відомо, більшість жаб розмножуються шляхом зовнішнього запліднення: самки відкладають ікру у воду, а самці випускають сперму, іноді стискаючи її під час амплексусу. Однак Rheobatrachus silus йдуть далі — вони проковтують ікру, а потім шлунок функціонує як матка, доки повністю сформовані дитинчата не будуть готові вистрибнути з рота жаби.

Відео дня

За словами вчених, це те, чого не може зробити жодна інша жива істота. Втім, у минулому був ще один приклад такої поведінки у жаб: близькоспоріднений вид, названий R. vitellinus. Представники цього виду мешкали в Австралії, однак вид повністю зник лише через рік після свого виявлення, у 1984 році. R. silus була описана в 1973 році, але до 1981 року вона вже вимерла в дикій природі. Потім, у 1983 році, померли останні особини, що утримувалися в неволі.

Обидва унікальні види жаб стали жертвами хітридієвого грибка — патогенної загрози, поширення якої пов’язують із діяльністю людини. Пізніше вчені замислилися над тим, щоб відродити зниклі види — таким чином жаба R. Silus стала об’єктом "проєкту Лазаря", метою якого є відродження видів.

На щастя, у дослідників була секретна зброя: жаба, заморожена на 40 років. Протягом 5 років вчені використовували метод перенесення ядер соматичних клітин (SCNT) для перенесення ядер клітин вимерлої жаби в яйцеклітини її далекого родича: великої смугастої жаби Mixophyes fasciolatus.

Ілюстрація старих добрих часів, коли R. silus народжувала дитинчат у своєму природному середовищі в тропічному лісі поруч із вимерлою південною денною жабою (Taudactylus diurnus) та ракоподібним Euastacus hystricosus, що перебуває під загрозою зникнення Фото: Peter Schouten

За словами експерта з жаб, професора Майкла Махоні з Університету Ньюкасла, зразок перебуває у дуже хорошому стані, що дозволило вченим провести сотні експериментів з перенесенням ядер соматичних клітин, щоб вивести одного пуголовка. У результаті вченим вдалося отримати ембріони на дуже ранній стадії розвитку та підтвердити, що вони містять ядерну ДНК Rheobatrachus. Простіше кажучи, вченим вдалося домогтися реплікації "мертвої" ДНК.

Втім, не обійшлося без перешкод. Основна проблема полягає в тому, що клітини, отримані вченими, були взяті з туші, замороженої понад 40 років тому. Втім, це набагато краще, ніж будь-який матеріал, зафіксований у спирті чи формаліні.

Зазначимо, що хоча "Проекту Лазаря" не вдалося повернути до життя давно зниклу жабу, яка виносить ікру в шлунку, команда не втрачає надії.

Інші новини науки