Гигантские тунцы неожиданно вернулись в Северное море: хищников не видели здесь более 90 лет

Огромные голубые тунцы впервые за последние 90 лет замечены в Северном море — ученые считают, что хищники вернулись из-за изменения климата.

Впервые за 90 лет в Северном море был пойман голубой тунец весом около 340 килограммов — гигантский хищник, выловленный в гавани Уитби считается первым голубым тунцом обнаруженным в этих водах с 1939 года, пишет Daily Mail.

Голубые тунцы считаются одними из крупнейших рыб в океане и способны развивать максимальную скорость около 70 километров в час. Как правило, тунцы обитают в умеренных водах Атлантического океана и Средиземного моря. Однако в последние годы ученые заметили, что вид в огромных количествах вернулся в воды Юго-Запада. Теперь, как показывают последние новости, голубые тунцы. Похоже вернулись и в воды Северного моря, где ранее их не наблюдали почти сотню лет.

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Ученые не знают наверняка, почему голубые тунцы вернулись в воды Северного моря, но полагают, что это может быть связано с изменениями климата и повышением температуры океана. Исследователи говорят, что повышение температуры морской воды и более частые волны жары делают воды Великобритании все более подходящими для этой рыбы.

Данные Метеорологического управления Великобритании показывают, что 2025 год стал рекордным: условия морской жары сохранялись более трех четвертей года. Аналогичные события были зафиксированы также в 2022 и 2023 годах, а в 2026 году температура морской воды снова значительно превысила средний уровень.

По словам ведущего автора исследования, Грейс МакНиколас из Тринити-колледжа в Дублине, они с коллегами сосредоточились на исследовании распространения голубого тунца. Результаты указывают на то, что популяция, похоже, перемещается дальше на север, чем ожидалось ранее. Ученые считают, что это связано с потеплением океана.

Пойманный в Уитби в 1933 году самый крупный из когда-либо пойманных атлантических голубых тунцов весил поразительные - 386 кг Фото: BNPS

Недавние исследования Университета Эксетера показали, что голубой тунец, выловленный вокруг Великобритании, в значительной степени питался мелкой жирной рыбой, включая анчоусы, сардины и шпроты. Простыми словами, обилие рыб в британских водах обеспечивает тунцам богатый источник пищи, что заставляет их возвращаться в воды, где тунцы отсутствовали последние 90 лет.

По словам эколога из Университета Эксетера Люси Хоукс, голубые тунцы, вероятно, всегда обитали в британских водах, однако из-за чрезмерного вылова популяция этих рыб резко сократилась. Примерно к середине 1950-х — 1960-х годов его запасы практически истощились, и его больше не видели у побережья Йоркшира.

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