Сколько льда осталось на всех ледниках мира: хватит, чтобы океан поднялся на 3 м

В новом исследовании учены использовали искусственный интеллект, что позволило составить одну из самых полных карт ледникового льда в истории.

Искусственный интеллект составил карту более 215 000 ледников по всему миру, показав их скрытую толщину, общий объем льда и места, где остаются самые большие неопределенности. В результате, ученым удалось рассчитать, сколько льда осталось в ледниках мира и где именно он находится. Новая модель машинного обучения также показала, что произойдет, если планета утратит весь этот лед, пишет Earth.com.

Модель получила название IceBoost v2.0. и, по словам соавтора исследования Никколо Маффеццоли, физика из Университета Ка' Фоскари в Венеции, делает нечто необычное для глобального набора данных. Отметим, что IceBoost обучалась на основе более 7 миллионов измерений толщины льда — большинство из них были получены с помощью георадара.

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Обучающий набор данных охватывает 1661 ледник, однако лишь менее 1% ледников Земли на самом деле когда-либо были измерены изнутри. Новая модель была применена к 215 547 контурам ледников в 6-й версии Инвентаризации ледников Рэндольфа, оценивает глобальный объем ледников примерно в 150 000 кубических километров. Считается, что утрата всего этого льда привело бы к тому, что глобальный уровень моря повысился бы более чем на 3 метра. К слову, новые данные подтверждают предыдущие глобальные оценки.

Любопытно, что каждый файл ледника в новом исследовании содержит два дополнительных слоя, которые большинство наборов данный пропускают. Первый — это оценка неопределенности для каждого пикселя, построенная путем 50-кратного изменения всех входных данных и наблюдения за тем, насколько сильно колеблется результат. Второй слой более странный — и потенциально даже более полезный.

По словам авторов исследования, этот слой получил название "пробел Йенсена" — он измеряет, является ли реакция модели на ошибку входных данных асимметричной, и на толстом льду на пологом рельефе это действительно так.

Ученые обнаружили, что некоторая асимметрия искажает финальные данные: там, де лед самый толстый и самый плоский, IceBoost, вероятно, недооценивает толщину. Научное сообщество было удивлено, что авторы анализа опубликовали эти особенности работы новой модели вместе с результатами исследования — это редкое явление для науки.

К слову, наибольшая уверенность наблюдается в Арктике, где десятилетиями аэрорадарные исследования позволили тщательно изучить лед. Это касается крутых горных склонов, небольших ледников и более низких широт, где почти никто не проводил радиолокационные полеты.

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