Скільки льоду залишилося на всіх льодовиках світу: цього вистачить, щоб рівень океану піднявся на 3 м

У новому дослідженні вчені використали штучний інтелект, що дозволило скласти одну з найповніших карт льодовикового покриву в історії.

Штучний інтелект склав карту понад 215 000 льодовиків по всьому світу, показавши їх приховану товщину, загальний об’єм льоду та місця, де залишаються найбільші невизначеності. У результаті вченим вдалося розрахувати, скільки льоду залишилося в льодовиках світу і де саме він знаходиться. Нова модель машинного навчання також показала, що станеться, якщо планета втратить весь цей лід, пише Earth.com.

Модель отримала назву IceBoost v2.0 і, за словами співавтора дослідження Нікколо Маффеццолі, фізика з Університету Ка' Фоскарі у Венеції, робить щось незвичайне для глобального набору даних. Зазначимо, що IceBoost навчалася на основі понад 7 мільйонів вимірювань товщини льоду — більшість із них було отримано за допомогою георадара.

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Навчальний набір даних охоплює 1661 льодовик, однак лише менше 1 % льодовиків Землі насправді коли-небудь вимірювали зсередини. Нова модель була застосована до 215 547 контурів льодовиків у 6-й версії Інвентаризації льодовиків Рендольфа, яка оцінює глобальний об’єм льодовиків приблизно в 150 000 кубічних кілометрів. Вважається, що втрата всього цього льоду призвела б до того, що глобальний рівень моря підвищився б більш ніж на 3 метри. До речі, нові дані підтверджують попередні глобальні оцінки.

Цікаво, що кожен файл льодовика в новому дослідженні містить два додаткові шари, які більшість наборів даних пропускають. Перший — це оцінка невизначеності для кожного пікселя, побудована шляхом 50-кратної зміни всіх вхідних даних і спостереження за тим, наскільки сильно коливається результат. Другий шар дивніший — і потенційно навіть корисніший.

За словами авторів дослідження, цей шар отримав назву "пробіл Єнсена" — він визначає, чи є реакція моделі на помилку вхідних даних асиметричною, і на товстому льоду на пологому рельєфі це дійсно так.

Вчені виявили, що певна асиметрія спотворює кінцеві дані: там, де лід найтовстіший і найрівніший, IceBoost, ймовірно, недооцінює його товщину. Наукова спільнота була здивована тим, що автори аналізу опублікували ці особливості роботи нової моделі разом із результатами дослідження — це рідкісне явище для науки.

До речі, найбільша впевненість спостерігається в Арктиці, де завдяки десятиліттям аерорадарних досліджень вдалося ретельно вивчити лід. Це стосується крутих гірських схилів, невеликих льодовиків та нижчих широт, де майже ніхто не проводив радіолокаційні польоти.

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