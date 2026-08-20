Смердючий лід і сон на даху: як люди рятувалися від спеки до появи кондиціонерів (фото)

У минулому людям доводилося виявляти неймовірну винахідливість, щоб врятуватися від спеки, принаймні до того, як були винайдені вентилятори та кондиціонери.

Останні кілька років стали найспекотнішими за всю історію спостережень: внаслідок цього Європа зіткнулася з тривалими хвилями спеки, а рекордно спекотні дні вже забрали життя близько 25 000 людей. І це ще не все — вчені попереджають, що на нас чекають нові хвилі спеки, пише Popular Science.

Сотні років тому люди також стикалися з неймовірно спекотними днями, але їм доводилося проявляти неабияку винахідливість, щоб вижити, оскільки сучасні електричні кондиціонери з’явилися лише в 1902 році. Більше того, знадобилося ще півстоліття, щоб ця технологія стала поширеною та доступною для більшості. Але як люди справлялися зі спекою до появи кондиціонерів?

Відео дня

На фотографії зображено групу дітей, які облизують великі шматки льоду на тротуарі перед продуктовим магазином Фото: The Library of Congress

За словами дослідників, за відсутності широко поширених кондиціонерів американці, наприклад, були змушені покладатися на розвинену інфраструктуру транспортування льоду. Ця транснаціональна та трансатлантична мережа зародилася на початку 1800-х років і існувала до 1930-х років, коли механічне охолодження та холодильні установки стали доступнішими.

Величезні брили льоду, видобуті на замерзлих озерах на північному сході США, розпилювали ручними пилками та іншими інструментами, а потім перевозили до ізольованих складів, де їх зберігали протягом кількох місяців. Далі ці крижані брили розвозили кінним транспортом по всій країні, а для доставки американського льоду навіть будували спеціальні судна.

Втім, транспортування твердого льоду в особливо спекотні періоди не було цілком надійним. Деякі джерела стверджують, що до моменту прибуття до пункту призначення вантаж льоду міг втрачати до двох третин своєї початкової ваги. Ця величезна неефективність і значні трудовитрати принесли льоду, доставленому транспортом, прізвисько "біле золото" — для порівняння, у середині 19 століття ціна льоду була в 10 разів вищою за яловичину.

Якість льоду також не завжди відповідала тому, до чого звикли люди в сучасному світі. Забруднювальні речовини з озер, де добували лід, часто затримувалися всередині блоків, а коні іноді залишали на них гній під час транспортування. В результаті лід часто видавав не найприємніший запах.

Американці, які могли собі це дозволити, регулярно замовляли доставку великих крижаних блоків у "крижаних рознощиків". Цікаво, що ці рознощики льоду часто були привабливими, а тому ставали предметом заздрості для невпевнених у собі чоловіків. Найчастіше люди клали лід у холодильник, щоб охолоджувати швидкопсувні продукти. Однак іноді люди також використовували лід інакше: клали величезні крижані блоки на землю й сідали на них, обмахуючись прохолодним повітрям, що випаровувалося з блоку.

Чоловіки доставляють лід на возах, запряжених кіньми Фото: The Library of Congress

Охолодження крижаними напоями та морозивом досі залишається популярним у всьому світі, але в епоху до появи кондиціонерів до них ставилися з ще більшою повагою. Наприклад, статистика National Geographic свідчить про те, що в 1922 році американці спожили близько 325 мільйонів галонів морозива. Заморожені ласощі були настільки популярними, що великі виробники алкоголю під час сухого закону почали виробляти морозиво.

Деякі діти люблять морозиво, щоб охолодитися Фото: The Library of Congress

Незважаючи на те, що електричні вентилятори та кондиціонери є відносно новими винаходами, ручні вентилятори, навпаки, існують уже кілька тисяч років, принаймні з часів Стародавнього Єгипту. Конструкції вентиляторів еволюціонували з роками як за розміром, так і за стилем; деякі з них були настільки великими, що для їхньої роботи потрібні були слуги.

Зазначимо, що перші ручні вентилятори з’явилися у США на початку 1800-х років, але, на жаль, вони не були найефективнішими. Завдяки своїй дешевій конструкції їх часто роздавали безкоштовно на великих зібраннях і заходах, таких як церковні служби або політичні мітинги.

Ще одним способом охолодитися є пристосування звичок до пір року. Хоча сьогодні багато людей вносять невеликі зміни у свій гардероб залежно від пори року, у минулому ця різниця була набагато вираженішою. У літні місяці люди віддавали перевагу легким натуральним тканинам — наприклад, льону.

У таких переповнених містах, як Нью-Йорк, люди були змушені спати на дахах, щоб хоч трохи зігрітися Фото: The Library of Congress

Мешканці густонаселених міст часто намагалися врятуватися від спеки, проводячи більше часу на дахах, де могли насолоджуватися свіжим повітрям. На жаль, це було небезпечно — на світанку часто знаходили тіла людей, які зірвалися з даху, коли заснули. Інші, які не мали доступу на дах, сиділи, а іноді й спали на пожежних драбинах, щоб врятуватися від нестерпної спеки.

Вікна, що відчиняються, теж дуже допомагали, але це, здавалося б, просте рішення насправді не було таким вже й практичним аж до середини XIX століття. До цього часу виробництво скла було дорогим — простіше кажучи, скляні вікна були доступні далеко не всім. Коли у XIX столітті завдяки індустріалізації виробництво скла стало більш поширеним, архітектори почали розміщувати вікна по обидва боки кімнат, щоб забезпечити наскрізне провітрювання.

Інші новини науки