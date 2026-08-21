Уровень воды в озере Мид достиг рекордно низкого уровня: на дне обнаружили нечто жуткое (фото)

На берегу популярного пляжа в национальной зоне отдыха озера Мид сделано жуткое открытие — рекордное падение воды в водоеме обнажило человеческие останки.

В озере Мид в штате Невада, США, были обнаружены человеческие останки после того, как в августе уровень воды в этом жизненно важном источнике воды достиг рекордно низкого уровня. Леденящая находка была сделана жительницей Лас-Вегаса Дианелис Круз и ее друзьями, когда 16 августа они отдыхали на популярном курорте в Национальной зоне отдыха озера Мид, пишет Daily Mail.

Дочь одной из отдыхающих играла на мелководье, когда наткнулась на нижнюю челюсть человека с зубами и пломбами. Вскоре после этого на береговой линии были обнаружены и другие кости. Позже на место прибыли сотрудники Департамента полиции Лас-Вегаса, эксперты подтвердили, что кости принадлежат человеку. Останки были отправлены на экспертизу.

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Эксперты отмечают, что неясным все еще остается то, как долго тело находилось под водой в озере Мид и был ли человек жертвой преступления. Офис коронера округа Кларк также участвует в идентификации тела.

Человеческие останки были обнаружены в августе 2026 года Фото: Instagram

Отметим, что озеро Мид — крупнейшее водохранилище в США, образованное расположенной неподалеку плотиной Гувера на реке Колорадо. Десятилетиями водоем обеспечивало питьевой водой, водопроводом и гидроэлектроэнергией миллионы местных жителей. Увы, теперь уровень воды в озере МИД рекордно снизился — сегодня водоем содержит лишь четверть воды в сравнении с тем, что было 40 лет тому назад.

По мере того, как вода в озере пересыхает из-за сильной засухи и чрезмерного использования, в последние годы на побережье обнаруживают все больше тел — некоторые из них принадлежат жертвам убийств.

Исследователи отмечают, что в августе 2026 года уровень озера Мид достиг 316 метров, что на 54 метра ниже, чем в среднем в этот период года. За последние десятилетия уровень воды в водоеме неуклонно снижался, а в последний раз достиг рекордно низкого уровня в 2000 году. Это обнажило большие участки местных гор и береговой линии, которые с момента образования озера в 1930-х годах были полностью затоплены.

По словам сотрудников Национальной парковой службы, в 2022 году было зафиксировано четыре отдельных случая обнаружения человеческих останков в результате снижения уровня воды в озере. В октябре того же года из залива Каллвилл неподалеку извлекли человеческий скелет. В мае 2022 года в озере обнаружили еще один скелет.

Фрагменты, похожие на нижнюю челюсть и несколько ребер человека Фото: Instagram

Впрочем, были и более тревожные находки: например, были обнаружены останки застреленного и помещенного в бочку мужчины. Его личность, увы, так и не была установлена. Позже было сделано еще несколько устрашающих находок.

Исследователи отмечают, что озеро Мид пересыхает по ряду причин, одной из которых является экстремальная засуха в регионе. Проблема особенно остро стоит вблизи истока реки Колорадо в Скалистых горах, где очень низкий уровень снежного покрова означает, что в реку поступает меньше замерзшей воды, которая затем тает и наполняет ее.

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