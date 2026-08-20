Назван простой способ увеличить продолжительность жизни: завтрак придется отложить

Новое масштабное исследования связало время завтрака с продолжительностью жизни — скорректировав первый прием пищи в день, можно жить дольше.

Большинство исследований сосредоточены на том, что именно нам следует положить на тарелку. Однако новое крупное исследование, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, предполагает, что время приема пищи также играет важную роль: то, когда мы потребляем первую и последнюю калорию в течение дня, непосредственно связано с продолжительностью жизни, пишет Science Alert.

В новом исследовании проанализировали данные 31 044 взрослых в возрасте 40 лет и старше, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания США в период с 1999 по 2018 год. Участники сообщали обо всем, что они ели или пили в течение предыдущих 24 часов, включая время каждого приема пищи. Авторы отмечают, что в этом исследовании любая калорийная пища или напиток, потребленные после 4 утра, могут считаться первым приемом пищи. Далее ученые сопоставили эти данные с зарегистрированными случаями смерти до конца 2019 года.

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В течение среднего периода наблюдения в 8,6 лет умерли 7129 участников, в том числе 2259 от сердечно-сосудистых заболеваний. Отметим, что в анализе также учитывались такие факторы, как возраст, курение, физическая активность, качество питания, индекс массы тела, потребление энергии, доход и имеющиеся заболевания. Результаты показали четкую закономерность: первый прием пищи смещался на более позднее время.

Например, в сравнении с приемом пищи между 7 и 8 утра, первый прием пищи между 8 и 10 утра был связан с 10% повышением риска смерти от любой причины; в период с 10 утра до 12 дня разница риск был выше на 19%, а после полудня — до 29%. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний следовала аналогичной траектории.

Более того, данные показывают, что прием пищи после полудня был связан с 46% повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с приемом пищи между 7 и 8 утра. В возрасте 50 лет у группы, принимавшей пищу позже, средняя ожидаемая продолжительность жизни была на 2,46 года короче.

По словам ученых, последний прием пищи в день также показал неожиданный результат. Вместо того чтобы риск просто возрастал с каждым часом позже, зависимость имела U-образную форму. Например, с приемом пищи между 7 и 8 вечера, прием пищи до 7 вечера был связан с 13% повышением риска смерти от любой причины. В то же время прием пищи после полуночи был связан с 27% повышением риска, а самый низкий риск наблюдался в период около 8 вечера.

По словам старшего автора исследования Чжилея Шань из Хуачжунского университета науки и технологий, результаты вовсе не означают, что 7-8 вечера — оптимальное время ужина для всех. Очень поздний прием пищи может нарушить циркадные ритмы и метаболизм, в то же время очень ранний последний прием пищи может отражать особенности расписания, болезнь или снижение потребления энергии.

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