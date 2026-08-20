Названо простий спосіб подовжити тривалість життя: сніданок доведеться відкласти

Нове масштабне дослідження встановило зв’язок між часом сніданку та тривалістю життя — скоригувавши час першого прийому їжі протягом дня, можна прожити довше.

Більшість досліджень зосереджуються на тому, що саме нам слід покласти на тарілку. Однак нове масштабне дослідження, опубліковане в European Journal of Clinical Nutrition, припускає, що час прийому їжі також відіграє важливу роль: те, коли ми споживаємо першу та останню калорію протягом дня, безпосередньо пов’язано з тривалістю життя, пише Science Alert.

У новому дослідженні проаналізували дані 31 044 дорослих віком 40 років і старше, які брали участь у Національному дослідженні здоров’я та харчування США в період з 1999 по 2018 рік. Учасники повідомляли про все, що вони їли або пили протягом попередніх 24 годин, включаючи час кожного прийому їжі. Автори зазначають, що в цьому дослідженні будь-яка калорійна їжа або напій, спожиті після 4-ї години ранку, можуть вважатися першим прийомом їжі. Далі вчені зіставили ці дані з зареєстрованими випадками смерті до кінця 2019 року.

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Протягом середнього періоду спостереження, що становив 8,6 років, померли 7129 учасників, у тому числі 2259 від серцево-судинних захворювань. Зазначимо, що в аналізі також враховувалися такі фактори, як вік, куріння, фізична активність, якість харчування, індекс маси тіла, споживання енергії, дохід та наявні захворювання. Результати показали чітку закономірність: час першого прийому їжі зміщувався на пізніший час.

Наприклад, порівняно з прийомом їжі між 7 та 8 ранку, перший прийом їжі між 8 та 10 ранку був пов’язаний із 10% підвищенням ризику смерті від будь-якої причини; у період з 10 ранку до 12 дня ризик був вищим на 19%, а після полудня — до 29%. Смертність від серцево-судинних захворювань мала аналогічну динаміку.

Більше того, дані свідчать, що прийом їжі після полудня був пов’язаний із 46%-вим підвищенням ризику смерті від серцево-судинних захворювань порівняно з прийомом їжі між 7 та 8 ранку. У віці 50 років у групи, яка приймала їжу пізніше, середня очікувана тривалість життя була на 2,46 року коротшою.

За словами вчених, останній прийом їжі за день також дав несподіваний результат. Замість того, щоб ризик просто зростав з кожною годиною пізніше, залежність мала U-подібну форму. Наприклад, при прийомі їжі між 7 і 8 вечора, прийом їжі до 7 вечора був пов'язаний із 13%-вим підвищенням ризику смерті від будь-якої причини. Водночас прийом їжі після півночі був пов'язаний із 27% підвищенням ризику, а найнижчий ризик спостерігався близько 8-ї вечора.

За словами старшого автора дослідження Чжилея Шань з Хуачжунського університету науки і технологій, ці результати аж ніяк не означають, що 7–8 вечора — це оптимальний час для вечері для всіх. Дуже пізній прийом їжі може порушити циркадні ритми та метаболізм, водночас дуже ранній останній прийом їжі може свідчити про особливості розкладу дня, захворювання або зниження енерговитрат.

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