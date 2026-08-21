Рівень води в озері Мід досяг рекордно низького рівня: на дні виявили щось моторошне (фото)

На березі популярного пляжу в національній зоні відпочинку озера Мід зроблено моторошне відкриття — рекордне зниження рівня води у водоймі оголило людські останки.

В озері Мід у штаті Невада, США, було виявлено людські останки після того, як у серпні рівень води в цьому життєво важливому водоємі досяг рекордно низького рівня. Моторошну знахідку зробили мешканка Лас-Вегаса Діанеліс Круз та її друзі, коли 16 серпня вони відпочивали на популярному курорті в Національній зоні відпочинку озера Мід, пише Daily Mail.

Дочка однієї з відпочивальниць гралася на мілководді, коли натрапила на нижню щелепу людини із зубами та пломбами. Незабаром після цього на береговій лінії були виявлені й інші кістки. Пізніше на місце прибули співробітники Департаменту поліції Лас-Вегаса, експерти підтвердили, що кістки належать людині. Останки було відправлено на експертизу.

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Експерти зазначають, що досі залишається незрозумілим, як довго тіло перебувало під водою в озері Мід і чи була ця людина жертвою злочину. Офіс коронера округу Кларк також бере участь в ідентифікації тіла.

Людські останки було виявлено у серпні 2026 року Фото: Instagram

Зазначимо, що озеро Мід — найбільше водосховище у США, утворене розташованою неподалік греблею Гувера на річці Колорадо. Протягом десятиліть водойма забезпечувала питною водою, водопроводом та гідроелектроенергією мільйони місцевих жителів. На жаль, тепер рівень води в озері Мід рекордно знизився — сьогодні водойма містить лише чверть води порівняно з тим, що було 40 років тому.

У міру того, як вода в озері висихає через сильну посуху та надмірне використання, останніми роками на березі знаходять дедалі більше тіл — деякі з них належать жертвам вбивств.

Дослідники зазначають, що в серпні 2026 року рівень озера Мід досяг 316 метрів, що на 54 метри нижче, ніж у середньому в цей період року. Протягом останніх десятиліть рівень води у водоймі неухильно знижувався, а востаннє досяг рекордно низького рівня у 2000 році. Це оголило великі ділянки місцевих гір та берегової лінії, які з моменту утворення озера в 1930-х роках були повністю затоплені.

За словами співробітників Національної паркової служби, у 2022 році було зафіксовано чотири окремі випадки виявлення людських останків у результаті зниження рівня води в озері. У жовтні того ж року з затоки Калвілл неподалік витягли людський скелет. У травні 2022 року в озері виявили ще один скелет.

Фрагменти, схожі на нижню щелепу та кілька ребер людини Фото: Instagram

Втім, були й більш тривожні знахідки: наприклад, було виявлено останки чоловіка, якого застрелили й поклали у бочку. Його особу, на жаль, так і не вдалося встановити. Пізніше було зроблено ще кілька моторошних знахідок.

Дослідники зазначають, що озеро Мід пересихає з низки причин, однією з яких є екстремальна посуха у регіоні. Проблема особливо гостро стоїть поблизу витоку річки Колорадо в Скелястих горах, де дуже низький рівень снігового покриву означає, що в річку надходить менше замерзлої води, яка потім тане й наповнює її.

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