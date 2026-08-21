Гітарист Guns N' Roses у дитинстві мріяв стати герпетологом: на його честь назвали новий вид змій (фото)

У Новій Гвінеї виявили раніше невідомий вид неотруйних змій — його назвали "наземною змією Слеша" на честь соло-гітариста гурту Guns N’ Roses.

Головний гітарист гурту Guns N’ Roses, Сол Хадсон, він же Слаш, відомий не лише як музикант, а й як досвідчений герпетолог. Колись він навіть з’являвся на обкладинці журналу "Рептилії", де був зображений, тримаючи в руках свого домашнього сітчастого пітона. Тепер у лісах Нової Гвінеї вчені виявили невідомий раніше науці вид змій — його назвали "наземна змія Слеша" (Lielaphis slashi) на честь гітариста, пише Popular Science.

За словами провідної авторки дослідження, заступниці куратора відділу герпетології в Польовому музеї в Чикаго Сари Руан, Guns N’ Roses були одним із її улюблених гуртів ще з першого класу, а вже до п’ятого класу вона точно знала, що в майбутньому хоче стати герпетологом. Однією з причин також став журнал "Рептилії", де Слеш позував разом зі своїм домашнім улюбленцем — сітчастим пітоном.

Відео дня

Слеш і Сара Руан у Музеї природної історії, в руках — примірник журналу Reptiles Magazine Фото: Sara Ruane

Вчені зазначають, що новий вид досягає у довжину близько 70 сантиметрів, має червонувато-коричневе забарвлення і був виявлений у лісах Нової Гвінеї. Цей острів на північ від Австралії є другим за величиною островом у світі після Гренландії; він розділений між Індонезією та Папуа-Новою Гвінеєю і вкритий густим тропічним лісом, який є домівкою для неймовірної кількості видів. На жаль, багато з них досі невідомі науці.

Ще у 2006 році співавтор дослідження Кріс Остін помітив незнайому змію, яка виділялася на загальному тлі. Ці новогвінейські наземні змії ведуть нічний спосіб життя, тому найкращий спосіб їх знайти — вночі. Зазвичай їх можна виявити одразу після заходу сонця біля підніжжя великих дерев, де вони шукають собі їжу. Однак вночі в Новій Гвінеї необхідно бути надзвичайно обережним, оскільки тут мешкає кілька дуже отруйних видів.

Через 10 років після виявлення змії Рун та Остін об’єднали зусилля для дослідження маловивчених змій Нової Гвінеї й досі співпрацюють над цим проєктом. У результаті вченим вдалося відібрати зразки, а лабораторний аналіз показав, що ця конкретна рептилія чимось відрізняється від інших.

Команда застосувала низку передових генетичних аналізів і виявила, що перед ними — абсолютно новий вид. Вчені також використали екологічне моделювання, щоб показати, що сприятливе середовище існування L. slashi відрізняється від середовища існування схожих змій.

Вченим ще багато чого належить дізнатися про наземну змію Слаша, оскільки її важко спостерігати в дикій природі, проте її анатомія дає певні підказки. Вчені також використовували екологічне моделювання, щоб показати, що улюблене середовище існування L. slashi відрізняється від середовища існування схожих змій. По суті, ці змії не хапають свою здобич, а стискають її, як удав. Цей вид також не виробляє отруту, здатну завдати шкоди людині.

До речі, гітарист Guns N’ Roses також прокоментував цю подію. За його словами, як досвідчений герпетолог, він надзвичайно втішений і вдячний за те, що Lielaphis slashi з Нової Гвінеї названо на його честь. Музикант також зазначив, що ніколи б не подумав, що таке може статися в його житті.

Інші новини науки