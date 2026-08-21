Гитарист Guns N' Roses в детстве мечтал стать герпетологом: в его честь назвали новый вид змей (фото)

В Новой Гвинее обнаружили неизвестный ранее вид неядовитых змей — его назвали наземной змеей Слэша, в честь ведущего гитариста Guns N’ Roses.

Ведущий гитарист Guns N’ Roses, Сол Хадсон, он же Слэш, известен не только как музыкант, но также и давний герпетолог. Некогда он даже появлялся на обложке журнала "Рептилии", где был изображен, держащим в руках своего домашнего сетчатого питона. Теперь в лесах Новой Гвинеи ученые обнаружили неизвестный ранее науке вид змей — его назвали "наземная змея Слэша" (Lielaphis slashi) в честь гитариста, пишет Popular Science.

По словам ведущего автора исследования, заместителя куратора герпетологии в Полевом музее в Чикаго Сары Руан, Guns N’ Roses были одной из ее любимых групп с первого класса, а уже к пятому классу она точно знала, что в будущем хочет стать герпетологом. Одной из причин также стал журнал "Рептилии", где Слэш позировал вместе со своим домашним питомцем — сетчатым питоном.

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Слэш и Сара Руан в Музее естественной истории, в руках — экземпляр журнала Reptiles Magazine Фото: Sara Ruane

Ученые отмечают, что новый вид достигает в длину около 70 сантиметров, имеет красновато-коричневый окрас и был обнаружен в лесах Новой Гвинеи. Этот остров к северу от Австралии является вторым по величине островом в мире после Гренландии; разделен между Индонезии и Папуа-Новой Гвинеей и покрыт густым тропическим лесом, который является домом для невероятного количества видов. Увы, многие из них до сих пор неизвестны науке.

Еще в 2006 году соавтора исследования Крис Остин заметил незнакомую змею, которая выделялась на общем фоне. Эти новогвинейские наземные змеи ведут ночной образ жизни, поэтому лучший способ найти их — ночью. Обычно их можно обнаружить сразу после захода солнца у подножия больших деревьев, где они ищут себе пищу. Однако ночью в Новой Гвинее необходимо быть невероятно осторожным, поскольку здесь обитает несколько очень ядовитых видов.

Спустя 10 лет после обнаружения змеи Рун и Остин объединили усилия для исследования малоизученных змей Новой Гвинее и до сих пор сотрудничают над этим проектом. В результате ученым удалось отобрать образцы, а лабораторный анализ показал, что эта конкретная рептилия чем-то отличается от других.

Команда использовала множество передовых генетических анализов и обнаружила, что перед ними совершенно новый вид. Ученые также использовали экологическое моделирование, чтобы показать, что предпочтительная среда обитания L. slashi отличается от среды обитания похожих змей.

Ученым еще многое предстоит узнать о наземной змее Слэша, поскольку ее трудно наблюдать в дикой природе, однако ее анатомия дает некоторые подсказки. Ученые также использовали экологическое моделирование, чтобы показать, что предпочтительная среда обитания L. slashi отличается от среды обитания похожих змей. По сути, эти змеи не хватают свою добычу, а сжимают ее как удав. Этот вид также не вырабатывает яд, способный навредить человеку.

К слову, гитарист Guns N’ Roses также прокомментировал открытие. По его словам, как давний герпетолог, он чрезвычайно польщен и благодарен за то, что Lielaphis slashi из Новой Гвинеи названа в мою честь. Музыкант также отметил, что никогда не подумал бы, что такой может наступить в его жизни.

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