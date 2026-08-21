Сейчас вылетит птичка: в мире есть существо, идеально имитирующее щелчок затвора Polaroid

Исследователи рассказали об уникальной австралийской птице, которая поразительно имитирует звук щелчка затвора фотоаппарата Polaroid.

В мире птиц есть несколько действительно хороших имитаторов и теперь в австралийском зоопарке записали, как лирохвост имитирует звук объекта, который почти неотличим от настоящего. Видео было заснято в зоопарке Аделаиды, Австралия, где лирохвост, по кличке Нова, имитирует звук затвора фотоаппарата Polaroid с жужжанием мотора с почти идеальной точностью, пишет IFLScience.

По словам ученых, столь точное имитирование звука Polaroid довольно поразительно. Величественные лирохвосты (Menura novaehollandiae) — эндемики Австралии, известные своей способностью имитировать повседневные звуки, а также крики других видов.

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Эти крохотные птицы обладают великолепными хвостовыми перьями, но именно их песни привлекает внимание ученых. Около 80% песни этих птиц состоит из скопированных звуков окружающей среды, в том числе:

вокализации других животных и птиц;

звуки бензопил;

автомобильные сигнализации и прочее.

По словам смотрительницы птиц в зоопарке Аделаиды, лирохвост Нова может имитировать звуки других птиц в зоопарке, например, сорок, попугаев и радужных лорикетов. Птица также может имитировать пение других птиц в вольере, а также звуки, издаваемые человеком, и щелчки кнопки радиоприемника.

Исследования показывают, что у самцов великолепные длинные хвостовые перья, которые, когда их демонстрируют, напоминают форму лиры, от которой птицы и получили свое название. У молодых самцов и самок также есть длинные хвостовые перья, но отсутствуют специфические перья, придающие им форму лиры.

По словам ученых, для привлечения самок, самцы трясут хвостовыми перьями над головой, напевая в надежде завоевать самку. Самцы могут спариваться с несколькими самками за сезон, в то время как самки высиживают яйца, высиживают птенцов и выращивают потомство в одиночку.

К слову, птицы не единственные, кто освоил навык имитации различных звуков, в том числе и человеческого языка. Например, ранее ученые рассказали о том, что косатки научились имитировать человеческий язык.

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