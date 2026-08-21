Зараз звідси вилетить пташка: у світі існує істота, яка ідеально імітує клацання затвора Polaroid

Дослідники розповіли про унікального австралійського птаха, який дивовижно імітує звук клацання затвора фотоапарата Polaroid.

У світі птахів є кілька справді талановитих імітаторів, і нещодавно в австралійському зоопарку зафіксували, як лірохвіст імітує звук об’єкта, який майже не відрізняється від справжнього. Відео було знято в зоопарку Аделаїди, Австралія, де лірохвіст на прізвисько Нова імітує звук затвора фотоапарата Polaroid із дзижчанням мотора з майже ідеальною точністю, пише IFLScience.

За словами вчених, таке точне імітування звуку Polaroid є досить вражаючим. Величні лірохвости (Menura novaehollandiae) — ендеміки Австралії, відомі своєю здатністю імітувати повсякденні звуки, а також крики інших видів.

Ці крихітні птахи мають чудові хвостові пір’я, але саме їхні пісні привертають увагу вчених. Близько 80 % пісні цих птахів складається з скопійованих звуків навколишнього середовища, зокрема:

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голоси інших тварин і птахів;

звуки бензопил;

автомобільні сигналізації тощо.

За словами доглядачки птахів у зоопарку Аделаїди, лірохвіст Нова може імітувати звуки інших птахів у зоопарку, наприклад, сорок, папуг та райдужних лорікетів. Птах також може імітувати спів інших птахів у вольєрі, а також звуки, що видає людина, і клацання кнопки радіоприймача.

Дослідження показують, що у самців є чудові довгі хвостові пера, які, коли їх розправляють, нагадують форму ліри, від якої ці птахи й отримали свою назву. У молодих самців і самок також є довгі хвостові пера, але відсутні специфічні пера, що надають їм форму ліри.

За словами вчених, щоб привабити самок, самці трясуть хвостовими пір’ям над головою, наспівуючи в надії завоювати самку. Самці можуть спаровуватися з кількома самками за сезон, тоді як самки висиджують яйця, висиджують пташенят і виховують потомство самостійно.

До речі, птахи — не єдині, хто опанував уміння імітувати різні звуки, зокрема й людську мову. Наприклад, раніше вчені розповіли про те, що косатки навчилися імітувати людську мову.

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