Недобрий прогноз для людства: площа спаленої землі у Європі збільшиться втричі

Нове тривожне дослідження попереджає, що площа, яка постраждала від лісових пожеж на території Європи, у майбутньому збільшиться втричі.

Останні кілька десятиліть виявилися не найкращими для людства та планети загалом: спостереження показують, що глобальна температура повітря та океану значно зросла, кількість морського льоду зменшилася, а екстремальні хвилі спеки стали частішими та тривалішими. Нове дослідження вчених оприлюднило не менш тривожний прогноз: площа, спустошена лісовими пожежами в Європі, майже потроїться вже до кінця століття, пише Daily Mail.

Нове дослідження було проведено командою з Потсдамського інституту досліджень впливу зміни клімату і показало, що спекотніший і сухіший клімат призведе до того, що пожежі стануть частішими та поширенішими в майбутньому.

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Вчені використали комп’ютерне моделювання, яке передбачає, що за сценарієм високих викидів, коли країни не вживають заходів щодо скорочення забруднення, температура може піднятися на 3,6 °C вище доіндустріальних показників, площа землі, випаленої лісовими пожежами в Європі, збільшиться на 193 %, досягнувши 53 000 квадратних кілометрів на рік.

Очікується, що це торкнеться більшої частини Західної та Центральної Європи, а також Середземномор’я, де вже вирує рекордний сезон пожеж. Більше того, вчені прогнозують, що зміна клімату в майбутньому призведе до виникнення пожеж у тих частинах Європи, які раніше не були уражені великими пожежами.

За словами співавторки дослідження, докторки Кірстен Тоніке, пожежі у Франції, Іспанії та Греції демонструють, як швидко спекотні, сухі та вітряні погодні умови можуть виснажити сили пожежників та їхні ресурси.

В умовах зміни клімату ситуація може досягти критичної точки, коли люди вичерпають свої можливості щодо запобігання та боротьби з пожежами, що досягнуть певних масштабів.

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